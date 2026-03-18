Selección de Guatemala enfrentará a Argentina en uno de los estadios más emblemáticos del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles 18 de marzo que el encuentro amistoso entre la selección de Argentina y su similar de Guatemala se disputará en el estadio Alberto José Armando, conocido como La Bombonera, casa de Boca Juniors, uno de los equipos más tradicionales e importantes del continente.

El recinto, que cuenta con una capacidad superior a los 50,000 espectadores, será el escenario donde la Argentina de Lionel Messi hará los honores al conjunto chapín, dirigido por Luis Fernando Tena, en un compromiso correspondiente a la fecha FIFA de marzo.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la AFA, donde se utilizó la imagen de Lionel Messi, máximo referente de la albiceleste, junto a una fotografía del estadio, acompañada de la descripción: “Estadio confirmado”.

El partido ya tiene fecha definida y se jugará el próximo 31 de marzo en Argentina; únicamente resta por confirmarse el horario del duelo entre ambas selecciones.

Cabe destacar que esta será la quinta ocasión en la que Guatemala enfrente al combinado argentino a nivel internacional, un reto histórico para el fútbol nacional.

Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, este encuentro servirá como uno de los partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, certamen al que la albiceleste llegará como actual campeona del mundo, lo que añade un valor especial al compromiso frente a Guatemala.