Ascender es solo el primer reto: el desafío que espera al ganador entre Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa

La Ciudad Colonial se viste de final de ascenso. Hoy, el Estadio Pensativo será el escenario donde se conocerá al nuevo integrante de la Liga Nacional: Nueva Santa Rosa, campeón del Apertura del 2025 de la Primera División, y Suchitepéquez, subcampeón del Clausura del 2026, se enfrentarán en un duelo que promete tensión e intensidad hasta el final. Con el ascenso como premio mayor, la historia y el deseo de gloria se cruzarán en 90 minutos o más.

El encuentro está programado para las 18.05 horas y, desde el silbatazo inicial de Mario Escobar Toca , se espera un partido cerrado, disputado con intensidad y con el margen de error reducido al mínimo. Si el marcador lo exige, habrá tiempos extra y, de ser necesario, penales para definir al equipo que ascenderá a la máxima categoría.

Suchitepéquez llega con una motivación especial: regresar a la Liga Nacional tras ocho años de ausencia. El cuadro venado carga con el peso histórico de su camiseta y el deseo de una afición que vuelve a ilusionarse. No solo disputa el ascenso, sino también la oportunidad de reconectar con su identidad competitiva y recuperar un lugar que muchos consideran natural por tradición.

En la otra esquina, Nueva Santa Rosa afronta el partido más importante de su historia. Los panaleros saben que están ante una noche histórica, una de esas que se recuerdan por generaciones. Para ellos, el ascenso no solo representa subir de categoría, sino abrir una nueva etapa para el futbol de su región y consolidar un proyecto que busca mantenerse en el tiempo.

El ganador no solo celebrará el ascenso; también asumirá un desafío enorme. En el futbol guatemalteco, subir de categoría es complicado, pero mantenerse suele ser aún más difícil. Mientras Deportivo San Pedro ya aseguró su lugar tras disputar las dos finales del ciclo, el último boleto se definirá en este partido, dejando también la interrogante sobre quién podrá sostenerse en la élite.

La historia reciente no es alentadora para los recién ascendidos. Equipos como Sacachispas, Zacapa, Coatepeque, Sololá, Nueva Concepción y Mictlán descendieron poco tiempo después de subir y no lograron consolidarse durante dos temporadas consecutivas. Algunos casos incluso derivaron en crisis profundas, como el de Zacapa, equipo que desapareció después.

Sin embargo, existen ejemplos que demuestran que sí se puede construir estabilidad. Deportivo Guastatoya es uno de los casos más emblemáticos: desde su ascenso, logró convertirse en protagonista y campeón en tres ocasiones.

Mixco, tras regresar en la temporada 2022-2023, aprendió de errores pasados, alcanzó una final y consiguió estabilidad deportiva e incluso presencia internacional. Marquense también ha logrado mantenerse en temporadas complicadas, mientras Aurora regresó con un proyecto sólido que le permitió sostenerse tras más de dos décadas fuera de la Liga Nacional.

Estos casos reflejan una lección clara: el ascenso se celebra en una noche, pero la permanencia se construye con trabajo sostenido. Sobre este panorama, Luigui Muñoz, vicepresidente de la Primera División, explica una de las principales dificultades: la falta de futbolistas con experiencia disponibles en el mercado nacional.

Según Muñoz, el crecimiento del nivel competitivo se combina con un universo limitado de jugadores, lo que obliga a los equipos ascendidos a conservar gran parte de su base de la Primera División. Además, la dificultad para contratar futbolistas experimentados aumenta debido a contratos largos en Liga Nacional, lo que limita la capacidad de reforzar adecuadamente las plantillas.

Ante este escenario, la solución apunta a la planificación. Fortalecer las categorías juveniles, apostar por una formación integral del futbolista, crear estructuras de desarrollo sostenibles y diseñar plantillas equilibradas entre juventud y experiencia son pasos fundamentales. También resulta clave mantener una idea de juego y un proyecto deportivo más allá de un solo torneo.

Pero esta noche todo eso quedará en segundo plano. Primero habrá que ganar. En el Estadio Pensativo, Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa saldrán con el mismo sueño, pero solo uno podrá hacerlo realidad. La afición también jugará un papel importante y acompañará masivamente a la ciudad colonial con la ilusión de ver a su equipo alcanzar la gloria.

Cuando el árbitro Escobar marque el final, quedará definido el nuevo integrante de la Liga Nacional, la ciudad empedrada será testigo de una historia que se escribirá en 90 minutos o de ser necesario tiempos extras o penales. La Liga Nacional espera… y el ascenso no perdona.

Temporada 2020-2021

Ascendió Achuapa y Sacachispas

Sacachispas descendió al año siguiente

Temporada 2021-2022

Ascendió Sololá y Nueva Concepción

Ambos descendieron un año después

Temporada 2022-2023

Mixco-Xinabajul Huehue

Descendió Xinabajul Huehue, un año después

Temporada 2023-2024

Coatepeque y Zacapa

Ambos descendieron

Temporada 2024-2025

Marquense - Juventud Pinulteca (Le vendió la ficha a Zacapa, que luego desapareció)

Descendió Achuapa y Dep. Mictlán

Temporada 2025-2026

San Pedro - Pendiente