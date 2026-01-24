Así fue el gol de Aisha Solórzano para rescatar el empate ante el Cruz Azul de Ana Lucía Martínez

En un partido cargado de emoción, intensidad y sabor guatemalteco, los equipos de Juárez y Cruz Azul protagonizaron este sábado 24 de enero un atractivo empate 1-1 en la Liga Femenil MX, en un encuentro que tuvo como principal atractivo el esperado duelo entre Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez, las dos referentes ofensivas de la selección de Guatemala.



El compromiso arrancó con ritmo alto y constante intercambio de ataques, pero fue Cruz Azul quien logró romper el equilibrio. Al minuto 38, la capitana Valeria Valdez apareció en el área para definir con precisión y adelantar a las celestes, que se marcharon al descanso con ventaja mínima.

Solórzano, la figura.



Sin embargo, en la segunda parte, Juárez salió decidido a cambiar la historia. Las Bravas adelantaron líneas, intensificaron la presión y encontraron su recompensa al minuto 58, cuando Aisha Solórzano emergió como la gran figura. La delantera guatemalteca definió con frialdad para marcar el tanto de la igualdad, desatando la euforia en las gradas y confirmando su gran momento futbolístico.



Para Solórzano, el gol tuvo un significado especial, ya que fue su segunda anotación consecutiva desde su regreso a la Liga MX, luego de haberse estrenado la jornada anterior frente a su exequipo Tijuana. Su rendimiento la consolida como una de las jugadoras más determinantes del arranque del torneo.

Ana Lucía Martínez tuvo una destacada actuación, pero esta vez no pudo marcar para su equipo. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul Femenil=.



En la otra vereda, Ana Lucía Martínez tuvo una destacada actuación con Cruz Azul, participando activamente en el frente ofensivo y generando constantes peligros. No obstante, la zaga de Juárez supo neutralizar sus intentos, impidiendo que la histórica goleadora chapina pudiera reencontrarse con el gol.