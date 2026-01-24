Omar Duarte: la trayectoria del nuevo delantero de Comunicaciones

Comunicaciones confirmó la contratación de Omar Duarte como su nuevo delantero para el Torneo Clausura 2026. El atacante colombiano llega procedente de Atlético Huila de la Primera B de Colombia.

El cucuteño de 30 años es el tercer refuerzo que presentan los albos para este semestre en el que buscan salir de la zona de descenso. Antes fueron anunciados el panameño-ecuatoriano Janpol Morales y el mexicano Gael Sandoval como las primeras incorporaciones del equipo crema.

Duarte no solo puede actuar como delantero centro, sino también como extremo, lo que le brinda versatilidad al esquema táctico de Marco Antonio Figueroa. El Fantasma solicitó específicamente atacantes para reforzar la zona ofensiva del equipo que necesita urgentemente goles.

En los próximos días, el colombiano se unirá a los entrenamientos del plantel crema bajo las órdenes del técnico chileno. Una vez completados los trámites de inscripción, Duarte estará disponible para hacer su debut oficial con Comunicaciones en el presente torneo.

Trayectoria del colombiano

Omar Duarte ha tenido un recorrido extenso por diferentes clubes del futbol colombiano y una experiencia internacional en Bolivia. El atacante inició su carrera profesional en el Atlético Huila antes de dar el salto a equipos más grandes del balompié cafetero.

Posteriormente, el cucuteño vistió la camiseta del Nacional de Medellín, donde continuó su desarrollo como delantero. Su siguiente destino fue Jaguares de Córdoba, club de la primera división colombiana donde tuvo la oportunidad de medirse contra los mejores equipos del país.

Su primera experiencia internacional llegó con Nacional Potosí de Bolivia, donde conoció el fútbol de altura y se fogueó en condiciones diferentes a las de Colombia. Tras su paso por el altiplano boliviano, Duarte regresó a su país para jugar en Llaneros de Colombia.

Más tarde regresó a Atlético Huila, equipo de la Primera B colombiana donde tuvo su mejor rendimiento con 13 anotaciones en 39 compromisos. Su actuación llamó la atención de Comunicaciones, que apostó por sus servicios para reforzar la ofensiva crema en el Clausura 2026.

Segunda experiencia internacional

Esta será la segunda experiencia de Omar Duarte en el futbol del extranjero. El atacante colombiano ya tuvo un paso previo por Nacional Potosí de Bolivia, donde adquirió experiencia jugando fuera de su país natal antes de regresar al balompié cafetero.

El delantero llegó a Guatemala agradecido por la oportunidad. "Estoy muy contento de estar aquí y agradecido con todo", declaró Duarte tras su llegada al país para unirse al plantel de Comunicaciones y comenzar esta nueva etapa en su carrera profesional.