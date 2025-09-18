Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras el empate de Municipal contra Antigua y la victoria de Guastatoya

Fútbol Nacional

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras el empate de Municipal contra Antigua y la victoria de Guastatoya

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras el triunfo de Cobán Comunicaciones Guastatoya y el empate entre Municipal y Antigua.

Herberth Marroquín

|

Así marca la tabla de posiciones del Apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

La décima jornada del Torneo Apertura 2025 comenzó el martes en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial logró una victoria 2-1 sobre Xelajú MC.

El conjunto chivo se adelantó en el marcador gracias a Steven Cárdenas, pero los “Príncipes Azules” remontaron con goles del brasileño Janderson Pereira y Óscar Mejía.

En el otro encuentro, Comunicaciones venció 1-0 a Malacateco en el estadio Cementos Progreso de la zona 6, con un solitario gol de Darwin Lom al minuto 75.

Este triunfo significó un respiro para el técnico mexicano Roberto Hernández, ya que los cremas escalaron al octavo puesto tras haber caído 3-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior.

LECTURAS RELACIONADAS

Antigua y Municipal cuelgan el empate en el estadio Pensativo por la décima jornada del torneo Apertura. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

"Nos llevamos un punto, pero merecíamos más", dice Diego Santis tras el empate entre Antigua GFC y Municipal

Comunicaciones busca salir de la mala racha

Así se jugará la jornada 10 del Apertura 2025, con la presión de los cremas por la victoria

El miércoles, en el estadio Marquesa de la Ensenada, Guastatoya se impuso 2-0 a Marquense. Emanuel Yori abrió el marcador y Víctor Ávalos sentenció el partido, consolidando el buen momento del equipo oriental.

Finalmente, en el duelo más esperado de la jornada, Antigua GFC empató 1-1 frente a Municipal en el estadio Pensativo. José Martínez anotó para los rojos, mientras que Óscar Santis igualó para los coloniales. Con este resultado, ambos equipos se mantienen en la lucha por los primeros puestos del torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Antigua Cobán Imperial Comunicaciones Liga Nacional Municipal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS