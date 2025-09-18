Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025, tras el empate de Municipal contra Antigua y la victoria de Guastatoya

La décima jornada del Torneo Apertura 2025 comenzó el martes en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial logró una victoria 2-1 sobre Xelajú MC.

El conjunto chivo se adelantó en el marcador gracias a Steven Cárdenas, pero los “Príncipes Azules” remontaron con goles del brasileño Janderson Pereira y Óscar Mejía.

En el otro encuentro, Comunicaciones venció 1-0 a Malacateco en el estadio Cementos Progreso de la zona 6, con un solitario gol de Darwin Lom al minuto 75.

Este triunfo significó un respiro para el técnico mexicano Roberto Hernández, ya que los cremas escalaron al octavo puesto tras haber caído 3-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior.

El miércoles, en el estadio Marquesa de la Ensenada, Guastatoya se impuso 2-0 a Marquense. Emanuel Yori abrió el marcador y Víctor Ávalos sentenció el partido, consolidando el buen momento del equipo oriental.

Finalmente, en el duelo más esperado de la jornada, Antigua GFC empató 1-1 frente a Municipal en el estadio Pensativo. José Martínez anotó para los rojos, mientras que Óscar Santis igualó para los coloniales. Con este resultado, ambos equipos se mantienen en la lucha por los primeros puestos del torneo.