Así marcha la tabla acumulada de la Liga Nacional luego de la caída de Comunicaciones

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin y dejó la tabla acumulada al rojo vivo, en una lucha por la permanencia que está más intensa que nunca, con hasta seis equipos directamente involucrados en la pelea por no descender del certamen nacional.

Fue una fecha particular, ya que todos los equipos ubicados en el fondo de la tabla ganaron sus respectivos encuentros, lo que apretó aún más la clasificación y redujo considerablemente las diferencias de puntos.

En la parte alta de la tabla acumulada, el liderato sigue en manos de Municipal, que, pese a su derrota contra Xelajú MC, se mantiene en la cima con 69 puntos. Sin embargo, los rojos ya sienten la presión muy de cerca.

En la segunda posición aparece Deportivo Mixco, que firma un gran torneo. Tras la caída de Municipal y la victoria de los chicharroneros, el equipo dirigido por Fabricio Benítez recortó distancias y ahora suma 66 puntos, a solo tres del liderato.

La tercera casilla es para el bicampeón nacional, Antigua GFC, que acumula 60 puntos. Más atrás, en la cuarta posición, se encuentra Aurora FC con 53 puntos, beneficiado por el colchón obtenido en torneos anteriores, pese a no atravesar su mejor campaña.

En el quinto lugar se ubica Xelajú MC, que llegó a 51 puntos luego de su último triunfo, resultado que le permite tomar aire y alejarse momentáneamente de la zona comprometida. La sexta posición corresponde a Cobán Imperial, que tras perder en esta jornada quedó con 48 puntos y observa cómo los equipos del fondo se le acercan.

La zona de riesgo comienza con Comunicaciones. Los cremas, tras sufrir dos derrotas consecutivas, perdieron el colchón que habían conseguido y ahora ocupan la séptima posición con 45 puntos, plenamente involucrados en la lucha por la permanencia.

En la octava casilla aparece Malacateco, que suma 43 puntos y está de lleno en la pelea por evitar el descenso. Más abajo, en la novena posición, se encuentra Atlético Mictlán con 42 puntos.

El décimo lugar es para Guastatoya, que cuenta con 41 puntos, misma cantidad que tiene Marquense, ubicado en la penúltima posición de la tabla acumulada. En el fondo aparece Deportivo Achuapa, que tras un mal torneo cayó hasta la última casilla con 40 puntos.

La tabla acumulada está muy ajustada: la diferencia entre el séptimo lugar (Comunicaciones) y el último (Achuapa) es de apenas cinco puntos, mientras que del noveno al duodécimo lugar la distancia es de solo dos puntos, lo que evidencia lo cerrada que está la lucha.

Las jornadas venideras serán finales para todos los equipos involucrados en la pelea por el descenso, donde cualquier tropiezo puede resultar determinante en el desenlace del torneo y de los conjuntos que perderan la categoria.