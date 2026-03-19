Xelajú MC remonta y vence a Municipal en el Mario Camposeco en el cierre de la fecha 14 del Clausura 2026

El Xelajú MC firmó una victoria de carácter al imponerse de local 3-1 sobre Municipal en el estadio Mario Camposeco, en el cierre de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. En un partido intenso, de ida y vuelta y con golazos, los superchivos lograron darle la vuelta al marcador tras comenzar en desventaja y rompieron una racha de tres años sin vencer a los rojos.

El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, aunque rápidamente se convirtió en un duelo disputado en el mediocampo. Municipal fue el equipo que mostró mayor iniciativa ofensiva durante la primera mitad, generó las llegadas más claras sobre el arco defendido por Rubén Darío Silva, mientras que Xelajú tuvo dificultades para profundizar y no logró remates claros en los primeros 45 minutos.

La insistencia escarlata tuvo recompensa en los minutos finales del primer tiempo. Cristian “Checha” Hernández abrió el marcador con un golazo, al sacar un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el palo izquierdo de Silva. A pesar de la estirada del guardameta chivo, nada pudo hacer para evitar la caída de su marco, y ambos equipos se fueron al descanso con ventaja mínima para los visitantes.

Para la segunda mitad, Xelajú MC ajustó piezas y mostró una cara distinta. Con mayor agresividad y mejor circulación del balón, el conjunto superchivo encontró rápidamente el empate. Al minuto 51, en la primera llegada clara del complemento, Yair Jaén desbordó por la banda y envió un centro preciso que Denilson Ochaeta, recién ingresado, convirtió de cabeza para vencer a Kenderson Navarro y poner el 1-1.

Tras la igualdad, Municipal reaccionó y acumuló varias oportunidades. Jonathan Franco estuvo cerca con un disparo peligroso; Steven Cárdenas salvó en la línea tras un cabezazo visitante, y Erik López volvió a inquietar con otro remate aéreo, lo que obligó a Rubén Darío Silva a convertirse en figura con intervenciones determinantes.

Xelajú respondió con llegadas por las bandas, al aprovechar la velocidad de Jaén y Ochaeta, y el partido se volvió de ida y vuelta. Al minuto 71, Jonathan Franco armó una gran jugada individual, pero su remate fue contenido de manera espectacular por Silva, quien reaccionó con reflejos felinos para mandar el balón al tiro de esquina.

El momento clave llegó al minuto 76. Derrickson Quirós, con apenas segundos de haber ingresado al campo, tomó su primera pelota y sacó un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo derecho de Navarro. Un golazo que significó el 2-1 y desató la celebración chiva.

Municipal adelantó líneas en busca del empate y dejó espacios que Xelajú intentó aprovechar al contragolpe. Al minuto 81, Silva volvió a aparecer al achicar un disparo de Yasnier Matos y salvó nuevamente a su equipo. En los minutos finales, con Kenderson Navarro sumado al ataque en jugadas a balón parado, los rojos dejaron su arco desprotegido.

Ya en tiempo agregado, Steven Cárdenas sentenció el partido con un potente remate desde casi media cancha, al aprovechar el arco vacío para decretar el 3-1 definitivo y asegurar una victoria clave para el conjunto altense.

Con este resultado, Xelajú MC suma tres puntos como local y se mantiene cerca del liderato del certamen. En la próxima jornada, los superchivos visitarán a Comunicaciones, que llega tras dos derrotas consecutivas, mientras que Municipal viajará para enfrentar a Guastatoya.