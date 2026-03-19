Clausura 2026: Comunicaciones suma su segunda derrota consecutiva tras caer en casa ante Antigua GFC

El cuadro de la Antigua GFC consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 0-1 sobre Comunicaciones FC en el estadio Cementos Progreso, en un partido intenso, trabado y con pocas oportunidades claras, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura.

Desde el arranque, el partido se caracterizó por un ritmo fuerte y disputado en el mediocampo. Durante los primeros 45 minutos, el juego se vio interrumpido constantemente por faltas y un planteamiento ríspido de ambos equipos, lo que impidió mayor fluidez.

El conjunto crema intentó salir con orden desde el fondo, mientras que Antigua GFC mostró mayor intención ofensiva en varios pasajes del primer tiempo. Los coloniales generaron peligro principalmente con remates de larga distancia. Daniel Fernández y Óscar Castellanos probaron fortuna desde fuera del área y obligaron al guardameta Fredy Pérez a intervenir para mantener su arco en cero.

Por parte de Comunicaciones, una de las pocas llegadas claras fue a través de Laynner García, quien sacó un disparo bien controlado por el portero antigüeño Luis Morán. Con pocas emociones y muchas interrupciones, el primer tiempo concluyó sin goles.

En el segundo tiempo, Comunicaciones salió con mayor determinación en busca del arco rival. Darion Reyes y Omar Duarte generaron peligro con llegadas constantes e intentaron inquietar a la defensa colonial. Sin embargo, Antigua logró contener los ataques y apostó por un juego más controlado.

Al minuto 54, en una jugada de balón parado, el defensor Ernesto Monreal estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza, pero su intento fue débil y quedó en manos del guardameta colonial. Cuatro minutos después, Omar Duarte sacó un potente disparo que pasó muy cerca del arco de Morán. Más tarde, al minuto 61, Karol Espino volvió a intentar desde fuera del área, pero su remate se fue por encima del marco.

Con el paso de los minutos, el ataque crema fue perdiendo claridad y profundidad. Antigua, por su parte, comenzó a adelantar líneas de forma gradual y encontró su recompensa al minuto 74. Óscar Castellanos sacó un disparo desde fuera del área que se desvió en Karol Espino, descolocó por completo a Fredy Pérez y se convirtió en el único gol del partido. El tanto resultó inatajable para el guardameta crema.

Antigua resiste y se queda con los tres puntos

Tras el gol, Comunicaciones intentó reaccionar y buscó el empate en los minutos finales, pero careció de ideas y precisión en el último tercio del campo. Antigua se mostró sólido en defensa, manejó los tiempos del partido y sostuvo la ventaja hasta el final.

Con este resultado, Antigua GFC se llevó tres puntos del estadio Cementos Progreso, mientras que Comunicaciones sumó su segunda derrota consecutiva y dejó escapar la oportunidad de alcanzar el liderato del torneo.

Al finalizar el encuentro, el autor del gol, Óscar Castellanos, destacó el momento que vive el equipo: “Estamos contentos con el rendimiento de los últimos partidos, sobre todo en dos visitas complicadas. Poco a poco estamos levantando el vuelo tras el mal inicio que tuvimos y esperamos hacer una gran segunda vuelta para posicionarnos en los primeros lugares del certamen”, manifestó el mediocampista.

Presentado por @BetcrisGuate



⏱️ Final del partido

👻 Comunicaciones 0-1 Antigua 🥑

⚽ Gol: Omar Castellanos 74'

📌 Jornada 3 | Segunda Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación pic.twitter.com/re5mUYgjxT — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 20, 2026

Próximos partidos

Comunicaciones volverá a jugar en casa en la siguiente jornada, cuando reciba a Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso. Por su parte, Antigua GFC será local en el estadio Pensativo, donde enfrentará a Marquense.