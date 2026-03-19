Fútbol Internacional
Video muestra cómo Noa Lang, jugador del Galatasaray, casi pierde un dedo durante un partido de Champions
Noa Lang, jugador del Galatasaray, sufrió una grave lesión en un partido de Champions League en donde casi pierde el pulgar de su mano derecha.
Mohamed Salah (D), del Liverpool, en acción frente a Noa Lang, del Galatasaray, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Galatasaray, disputado en Liverpool, Gran Bretaña, el 18 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Durante el partido de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Galatasaray y Liverpool ocurrió un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la gravedad de la situación.
Todo inició en el segundo tiempo, cuando el extremo neerlandés Noa Lang sufrió una lesión en el pulgar de la mano derecha.
Varios videos en redes muestran el momento en que Lang, cuando la pelota salió del área, no pudo detenerse debido a la velocidad con la que corría y chocó contra una de las plataformas publicitarias del estadio Anfield, en Inglaterra.
El hecho no habría supuesto un momento delicado de no ser porque Lang quedó inmóvil por un instante y cayó al césped mientras sostenía su mano y gritaba de dolor.
En ese momento, los jugadores del Liverpool y del Galatasaray comenzaron a reunirse a su alrededor y, al notar la lesión en el dedo pulgar, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para trasladarlo a un centro asistencial.
En los videos se observa cómo los cuerpos de socorro auxilian a Lang y lo trasladan en camilla fuera del estadio.
Posteriormente se conoció que Lang sufrió un corte grave en el pulgar de la mano derecha y será operado.
El jugador fue intervenido quirúrgicamente en Liverpool y, por medio de una publicación del propio futbolista, se informó que la operación fue exitosa.
Sin embargo, ni el jugador ni el Galatasaray han confirmado el tiempo de recuperación ni la evaluación final de la lesión.
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