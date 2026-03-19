Video muestra cómo Noa Lang, jugador del Galatasaray, casi pierde un dedo durante un partido de Champions

Durante el partido de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Galatasaray y Liverpool ocurrió un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la gravedad de la situación.

Todo inició en el segundo tiempo, cuando el extremo neerlandés Noa Lang sufrió una lesión en el pulgar de la mano derecha.

Varios videos en redes muestran el momento en que Lang, cuando la pelota salió del área, no pudo detenerse debido a la velocidad con la que corría y chocó contra una de las plataformas publicitarias del estadio Anfield, en Inglaterra.

El hecho no habría supuesto un momento delicado de no ser porque Lang quedó inmóvil por un instante y cayó al césped mientras sostenía su mano y gritaba de dolor.

En ese momento, los jugadores del Liverpool y del Galatasaray comenzaron a reunirse a su alrededor y, al notar la lesión en el dedo pulgar, llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para trasladarlo a un centro asistencial.

La lesión de Noa Lang vs. Liverpool desde la tribuna de Anfield.



Los gritos son estremecedores.



pic.twitter.com/ZVmmL7Qho8 https://t.co/B7aDX3nijo — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 19, 2026

En los videos se observa cómo los cuerpos de socorro auxilian a Lang y lo trasladan en camilla fuera del estadio.

🚨 BREAKING: UEFA Opens Investigation After Noa Lang Injury



UEFA has launched an investigation into Galatasaray star Noa Lang’s injury. The advertising boards involved have been reviewed and incident site footage collected.



Galatasaray’s legal team will file a complaint and… pic.twitter.com/AArDGvgpZI — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) March 18, 2026

Posteriormente se conoció que Lang sufrió un corte grave en el pulgar de la mano derecha y será operado.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — TR71 0001 0004 3533 8704 4855 (@Sansar_Jack) March 19, 2026

El jugador fue intervenido quirúrgicamente en Liverpool y, por medio de una publicación del propio futbolista, se informó que la operación fue exitosa.

Sin embargo, ni el jugador ni el Galatasaray han confirmado el tiempo de recuperación ni la evaluación final de la lesión.

Liverpool maçında parmağı kopma noktasına gelen ve geçirdiği operasyon sonrası taburcu edilen Noa Lang’ın, ailesinin yanına gitmek üzere Hollanda’ya döneceği öğrenildi! #ŞampiyonlarLigi #LIVvGS https://t.co/EfH3KJYh6I pic.twitter.com/EgRxLAqPCS — Hafıza Haber (@hafizahabertv) March 19, 2026

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