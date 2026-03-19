Video: Jugador de Mixco, Facundo González, termina contra un muro tras fuerte empujón: así está su estado de salud

El Deportivo Mixco emitió un comunicado oficial este miércoles 18 de marzo para informar sobre el estado de salud de su jugador Facundo González, quien sufrió un fuerte golpe en el cráneo durante el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 ante Achuapa en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Según el club, los exámenes médicos han dado resultados positivos y el jugador se encuentra estable.

El incidente ocurrió al minuto 19 del partido. González participaba en un contragolpe por la banda izquierda cuando el jugador de Achuapa, Mathius Gaitán, fue a cerrarle el paso y abrió el brazo, desequilibrando al argentino. El futbolista perdió el equilibrio y estampó su cabeza contra una de las vallas publicitarias del estadio, quedando inconsciente por un momento en el terreno de juego.

Tras la caída de González se generó una trifulca entre jugadores de ambos equipos, ya que momentos antes había existido un pelotazo con intención de dañar a Gaitán. El árbitro Walter López tuvo que intervenir para retirar a los jugadores de la zona donde se encontraba tendido González, mientras la asistencia médica tardaba en llegar.

Pasaron más de 15 minutos para que el futbolista fuera retirado en camilla del campo y trasladado a un centro asistencial, donde se le observó ya consciente y acompañado por un familiar.

El comunicado del club

El Deportivo Mixco informó a través de sus redes sociales que el traslado al centro médico fue gestionado por el presidente del club, Neto Bran, quien solicitó la atención inmediata. El club confirmó que los exámenes practicados al jugador arrojaron resultados positivos y que González permanecerá bajo observación durante las próximas 24 horas.

El cambio de González fue realizado bajo el protocolo de conmociones cerebrales, por lo que Rodrigo Marroquín ingresó en su lugar sin que el equipo utilizara ninguna de sus ventanas de sustitución reglamentarias, dejando a los Chicharroneros con sus cinco cambios disponibles para el resto del encuentro.

El Deportivo Mixco agradeció el apoyo recibido tras lo ocurrido con Facundo González y anunció que mantendrá informada a su afición sobre la evolución del jugador en las próximas horas.