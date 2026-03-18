Clausura 2026: Deportivo Marquense sale del descenso tras vencer al líder Cobán Imperial

Con carácter, intensidad y un renovado estilo de juego, Deportivo Marquense firmó una victoria de oro al imponerse 3-1 sobre el líder Cobán Imperial, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

Con carácter, intensidad y un renovado estilo de juego, Deportivo Marquense firmó una victoria de oro al imponerse 3-1 sobre el líder Cobán Imperial, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, disputado en el estadio Marquesa de la Ensenada, significó mucho más que tres puntos para los “leones”, que lograron salir de la zona de descenso y, además, amanecen en zona de clasificación. El impacto del técnico mexicano Omar Arellano comienza a dar resultados, con un equipo que muestra una nueva cara y sueña con mantenerse en la Liga Nacional de Guatemala.

Marquense extendió su buen momento al sumar su cuarto partido sin perder y su tercera victoria consecutiva, consolidando una racha positiva en el Clausura 2026.

El equipo de San Marcos golpeó primero al minuto 7 con anotación de Marco Tulio Rodas, aunque la respuesta cobanera llegó con el empate de Steven Paredes al 11. Sin embargo, los locales no bajaron la intensidad y encontraron en Dylan Flores a su figura, quien firmó un doblete al 37 y 48 para sellar el triunfo.

Cobán, que llegó defendiendo el liderato del torneo, ahora queda a la espera de lo que haga Comunicaciones frente a Antigua GFC.

En la próxima jornada, Marquense visitará a Antigua, mientras Cobán recibirá a Deportivo Mixco. El torneo Clausura 2026 entra en una fase decisiva.