Torneo Clausura 2026: Guastatoya logra triunfo agónico ante Aurora FC y sale de la zona de descenso

El Deportivo Guastatoya consiguió una victoria fundamental este jueves al imponerse 0-1 a Aurora FC en condición de visitante, en el estadio Guillermo Slowing, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura.

Con un gol agónico, el conjunto pecho amarillo firmó su primer triunfo del certamen fuera de casa, en un partido intenso, disputado y cargado de emociones. El único tanto llegó al minuto 87, cuando el costarricense Keyshwen Arboine apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo que venció al guardameta Liborio Sánchez, tras un preciso centro de Joshua Ibico. El gol desató la euforia en el banquillo de los dirigidos por Pablo Centrone, que se llevaron tres puntos vitales en la recta final del campeonato.

La figura del partido fue el arquero guastatoyano Rubén Escobar, quien sostuvo a su equipo con intervenciones clave, especialmente en el segundo tiempo, cuando Aurora FC se volcó en busca de la victoria.

El partido tuvo dos caras bien marcadas. En la primera mitad, Guastatoya fue superior, manejó mejor el balón y generó las ocasiones más claras. Sin embargo, en el complemento, el cuadro aurinegro mostró una mejor versión, pese a quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Jairo Soriano, al minuto 48.

Aun en inferioridad numérica, Aurora FC presionó constantemente el arco rival, pero se topó con una sólida defensa guastatoyana, donde destacó la muralla paraguaya, que logró contener los intentos del conjunto local.

El duelo se emparejó al minuto 78, cuando Santiago Gómez vio la tarjeta roja. Cuando el empate parecía sellado, apareció Arboine para romper la paridad y silenciar el estadio Guillermo Slowing.

Con este triunfo, Guastatoya sale de la zona de descenso en una tabla acumulada que se mantiene al rojo vivo. Por su parte, Aurora FC dejó escapar puntos importantes en casa y continúa en una crisis futbolística, al ubicarse en la penúltima posición de la tabla, con resultados que siguen sin acompañar al conjunto aurinegro.

Presentado por @claroguatemala



⏱️ Final del partido

🐯 Aurora 0-1 Guastatoya 🌞

⚽ Gol: Keyshwen Arboine 87'

📌 Jornada 3 | Segunda Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación pic.twitter.com/m3B0k0xGOs — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 19, 2026

En la próxima jornada, Guastatoya recibirá el domingo a Municipal, mientras que Aurora FC visitará a Malacateco, en un duelo directo entre equipos comprometidos en la parte baja del Torneo Clausura 2026.