Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras finalizar la jornada 14

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 dejó resultados inesperados que movieron la tabla de posiciones de manera importante. Cobán Imperial y Comunicaciones, los dos equipos que lideraban el torneo, cayeron derrotados en la misma jornada, lo que abre la pelea por el liderato en la recta final de la primera vuelta.

Uno de los resultados más sorprendió fue el de Marquense, que venció 3-1 a Cobán Imperial y sumó su tercer triunfo consecutivo bajo las órdenes de Omar Arellano. Los Leones de San Marcos continúan con su racha positiva y escalan al octavo lugar del Clausura 2026 con 18 puntos, igualados con Antigua GFC y Mictlán. En la tabla acumulada, Marquense acumula 41 puntos en la undécima posición, dentro de la zona de descenso junto a Achuapa que cierra la tabla con 40 unidades.

Antigua GFC también protagonizó uno de los resultados de la jornada al vencer 1-0 a Comunicaciones de visitante, resultado que complica a los cremas en la pelea por el liderato. Guastatoya, por su parte, venció 1-0 a Aurora y sumó tres puntos vitales que lo mantienen con vida en la tabla acumulada, donde los Pecho Amarillo acumulan 41 puntos en la décima posición, apenas un punto por encima de Marquense y Achuapa.

Los resultados de la jornada

Xelajú MC fue uno de los grandes ganadores de la fecha al vencer 3-1 a Municipal y escalar a la tercera posición del Clausura 2026 con 23 puntos, a dos del líder Cobán Imperial. Los Superchivos aprovecharon los tropiezos de los equipos de arriba para acercarse a la cima del torneo en una semana clave.

Mixco continuó su buen momento al vencer 1-0 a Achuapa y llegar a 22 puntos en el cuarto lugar, mientras que Mictlán sorprendió al superar 1-0 a Malacateco y sumar tres puntos que lo alejan de la zona baja de la tabla acumulada, donde los Conejos acumulan 42 unidades en la novena posición.

En la parte alta de la tabla acumulada, Municipal se mantiene como líder con 69 puntos pese a la derrota ante Xelajú, seguido por Mixco con 66 unidades y Antigua GFC con 60. En la zona de descenso, Marquense y Achuapa ocupan el undécimo y duodécimo lugar con 41 y 40 puntos respectivamente, en una situación que se definirá en las jornadas que restan del torneo.

Con los resultados de esta jornada, el Clausura 2026 entra en su recta final con Cobán Imperial y Comunicaciones igualados en el liderato con 25 puntos cada uno, pero con una diferencia de goles que mantiene a los Príncipes Azules en lo más alto. Xelajú y Mixco se perfilan como los equipos más en forma del torneo y amenazan con meterse en la pelea por el primer lugar en las jornadas que restan.