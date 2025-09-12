Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 antes del inicio de la fecha nueve

Fútbol Nacional

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 antes del inicio de la fecha nueve

La actividad del torneo Apertura 2025 comenzará este viernes con el partido entre Mixco y Marquense, en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

|

Fabricio Benitez, entrenador guatemalteco.

Fabricio Benítez, técnico de Mixco,, espera retorma la senda del triunfo. (Foto Deportivo Mixco)

El balón volverá a rodar este viernes con el arranque de la jornada 9 del Apertura 2025, y los encargados de inaugurar la acción serán Deportivo Mixco, que recibirá a Marquense a las 15 horas.

Mixco tuvo un buen inicio en el torneo y lideró la clasificación durante varias fechas, pero viene de caer 3-1 frente a Municipal, como visitante, en la fecha anterior, por lo que este viernes buscará retomar la senda del triunfo.

Por la noche, a las 19 horas, Malacateco continuará con la jornada 9, al recibir a Cobán Imperial. En este encuentro, el técnico mexicano Roberto Montoya debutará al frente del cuadro de los Toros.

La expectativa gira en torno a lo que pueda hacer el líder Aurora FC —recién ascendido a la Liga Nacional— en su visita a Xelajú MC, este sábado a las 21 horas.

LECTURAS RELACIONADAS

Municipal dio a conocer que José “El Caballo” Morales estará fuera de las canchas tras sufrir una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda.

Alarma en la selección: Municipal confirma lesión de José "el Caballo" Morales tras los juegos de la eliminatoria

Stheven Robles juagador de Comunicaciones.

Stheven Robles se reincorpora con normalidad a Comunicaciones tras la lesión de tobillo

Los Chivos son sextos en la tabla de clasificación, con 11 puntos, y vienen de perder por goleada (4-1) frente a Deportivo Achuapa, por lo que están presionados por limpiar la mala imagen que dejaron la semana anterior.

Uno de los partidos que llama la atención es el de Comunicaciones frente a Antigua GFC, programado para el sábado a las 17 horas en el estadio Cementos Progreso, zona 6 capitalina.

En esta jornada, equipos como Municipal, Comunicaciones, Antigua GFC y Malacateco podrán contar nuevamente con los jugadores que integraron la Selección de Guatemala, la cual solventó la doble fecha de la clasificación al Mundial 2025 ante El Salvador y Panamá.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Deportivo Mixco Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS