Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 antes del inicio de la fecha nueve

El balón volverá a rodar este viernes con el arranque de la jornada 9 del Apertura 2025, y los encargados de inaugurar la acción serán Deportivo Mixco, que recibirá a Marquense a las 15 horas.

Mixco tuvo un buen inicio en el torneo y lideró la clasificación durante varias fechas, pero viene de caer 3-1 frente a Municipal, como visitante, en la fecha anterior, por lo que este viernes buscará retomar la senda del triunfo.

Por la noche, a las 19 horas, Malacateco continuará con la jornada 9, al recibir a Cobán Imperial. En este encuentro, el técnico mexicano Roberto Montoya debutará al frente del cuadro de los Toros.

La expectativa gira en torno a lo que pueda hacer el líder Aurora FC —recién ascendido a la Liga Nacional— en su visita a Xelajú MC, este sábado a las 21 horas.

Los Chivos son sextos en la tabla de clasificación, con 11 puntos, y vienen de perder por goleada (4-1) frente a Deportivo Achuapa, por lo que están presionados por limpiar la mala imagen que dejaron la semana anterior.

Uno de los partidos que llama la atención es el de Comunicaciones frente a Antigua GFC, programado para el sábado a las 17 horas en el estadio Cementos Progreso, zona 6 capitalina.

En esta jornada, equipos como Municipal, Comunicaciones, Antigua GFC y Malacateco podrán contar nuevamente con los jugadores que integraron la Selección de Guatemala, la cual solventó la doble fecha de la clasificación al Mundial 2025 ante El Salvador y Panamá.