Fútbol Nacional
Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 antes del inicio de la fecha nueve
La actividad del torneo Apertura 2025 comenzará este viernes con el partido entre Mixco y Marquense, en el estadio Santo Domingo de Guzmán.
Fabricio Benítez, técnico de Mixco,, espera retorma la senda del triunfo. (Foto Deportivo Mixco)
El balón volverá a rodar este viernes con el arranque de la jornada 9 del Apertura 2025, y los encargados de inaugurar la acción serán Deportivo Mixco, que recibirá a Marquense a las 15 horas.
Mixco tuvo un buen inicio en el torneo y lideró la clasificación durante varias fechas, pero viene de caer 3-1 frente a Municipal, como visitante, en la fecha anterior, por lo que este viernes buscará retomar la senda del triunfo.
Por la noche, a las 19 horas, Malacateco continuará con la jornada 9, al recibir a Cobán Imperial. En este encuentro, el técnico mexicano Roberto Montoya debutará al frente del cuadro de los Toros.
La expectativa gira en torno a lo que pueda hacer el líder Aurora FC —recién ascendido a la Liga Nacional— en su visita a Xelajú MC, este sábado a las 21 horas.
Los Chivos son sextos en la tabla de clasificación, con 11 puntos, y vienen de perder por goleada (4-1) frente a Deportivo Achuapa, por lo que están presionados por limpiar la mala imagen que dejaron la semana anterior.
Uno de los partidos que llama la atención es el de Comunicaciones frente a Antigua GFC, programado para el sábado a las 17 horas en el estadio Cementos Progreso, zona 6 capitalina.
En esta jornada, equipos como Municipal, Comunicaciones, Antigua GFC y Malacateco podrán contar nuevamente con los jugadores que integraron la Selección de Guatemala, la cual solventó la doble fecha de la clasificación al Mundial 2025 ante El Salvador y Panamá.