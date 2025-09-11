Stheven Robles se reincorpora con normalidad a Comunicaciones tras la lesión de tobillo

El jugador nacional sufrió en la primera fecha un fuerte golpe en los primeros minutos del partido contra los salvadoreños en la fase final de la eliminatoria al Mundial del 2026.

Robles salió antes de terminar el primer tiempo, en el juego contra los salvadoreños, luego de recibir una falta desleal, lo cual provocó que no pudiera participar el encuentro con los canaleros (1-1).

El golpe le provocó un esguince grado 2 en el tobillo, que lo bajo de la lista de Luis Fernando Tena, lo cual fue un fuerte golpe en el esquema el entrenador de la selección nacional.

Guatemala cerró la primera doble jornada de la eliminatoria con una derrota frente a El Salvador y después empató de visita frente a Panamá en el estadio Rommel Fernández, sumando solo un punto de seis posibles.

Comunicaciones compartió ayer unas fotografías en sus redes sociales, en las cuales se puede observar al seleccionado nacional entrenando con normalidad, una buena noticia para lo que viene para el conjunto de Luis Fernando Tena.

Los cremas se aprestan para recibir el sábado al campeón Antigua GFC en el partido de la novena fecha del Apertura 2025. Se desconoce si el técnico mexicano Roberto Hernández le dará minutos el Robles en el partido de la novena jornada.

La fecha la abren hoy Malacateco, ante Cobán, y Mixco, frente a Marquense.