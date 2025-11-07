Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025: Municipal lidera, mientras Comunicaciones ocupa el último lugar

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 concluyó con una tabla de posiciones que muestra a Municipal escapado de sus más cercanos perseguidores y consolidado como líder absoluto del certamen.

Comunicaciones, en contraste, cayó al último lugar, en una fecha marcada por la escasez de goles: apenas se anotaron cuatro en total.

Municipal lidera con autoridad, seguido por Mixco en la segunda posición, Antigua GFC en la tercera y Aurora FC en la cuarta. Estos cuatro equipos se distancian claramente del resto, con una diferencia de 11 puntos entre el cuarto y el quinto lugar.

La jornada comenzó con la victoria de Malacateco 0-1 sobre Achuapa, seguida por dos empates sin goles: entre Comunicaciones y Aurora, y entre Antigua y Cobán Imperial. El clásico del occidente cerró el primer día con el triunfo de Marquense 1-0 sobre Xelajú MC.

El jueves, Guastatoya venció 1-0 a Deportivo Mixco y salió del sótano de la tabla. Municipal cerró la fecha con una victoria por la mínima ante Mictlán.

Lo más destacado fue la caída de Comunicaciones al fondo de la clasificación, con apenas 17 puntos en 18 jornadas. El equipo dirigido por Iván Franco Sopegno no encuentra el rumbo en un torneo que se le escapa de las manos.

Con solo cuatro jornadas restantes, los albos están obligados a reaccionar si quieren meterse entre los ocho clasificados a la fase final, ya que actualmente se encuentran a cuatro puntos de la zona de clasificación. De no lograrlo, sería considerado un fracaso para una institución histórica que atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años.