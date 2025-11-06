Guastatoya vence a Mixco y manda a Comunicaciones al fondo de la tabla

La victoria del plantel pechoamarillo frente al equipo de Mixco es la quinta de la temporada y le permite llegar a 18 puntos, ubicándose en el undécimo lugar.

El gol del triunfo lo marcó Nelson Iván García en la recta final del partido, disputado en el estadio David Cordón Hichos.

Comunicaciones, con 17 unidades, pasó al último puesto tras empatar 0-0 de visita frente a Aurora, el miércoles pasado. Los cremas sigue complicando el camino a falta de cuatro fechas para el final de la fase de clasificación.

El triunfo de Guastatoya también complica las aspiraciones de Mixco, que sumó su segunda derrota consecutiva, aunque se mantiene en el segundo lugar, con 35 puntos.

En la próxima jornada, los chicharroneros recibirán a Municipal, el domingo, a las 15 horas. Mientras que Guastatoya recibirá a la Antigua GFC, también el domingo, pero a las 17 horas.

El duelo de ayer en el Cordón Hichos fue cerrado. Mixco tuvo la opción de adelantarse en el marcador al minuto 17, por la vía del penalti, pero Rubén Escobar, portero de Guastatoya, detuvo la ejecución de Nicolás Martínez.

Al minuto 20, el partido se detuvo debido a que el jugador Emanuel Yori se desplomó en el campo; tras ser evaluado, volvió al encuentro. Todo se quedó en un susto.

El partido parecía terminar en empate, pero García apareció al 89 para marcar, desde larga distancia, el tanto del triunfo para el equipo local.

Con el triunfo, Guastatoya respira y toma impulso en la recta final del torneo, donde buscará mantener la regularidad y evitar los puestos de descenso.

Mientras tanto, Mixco deberá reaccionar pronto si quiere conservar su lugar entre los primeros de la clasificación y llegar con fuerza a la fase final del Apertura 2025.