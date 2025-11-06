Guastatoya vence a Mixco y manda a Comunicaciones al fondo de la tabla

Fútbol Nacional

Guastatoya vence a Mixco y manda a Comunicaciones al fondo de la tabla

Guastatoya superó 1-0 al Deportivo Mixco y abandonó el sótano de la clasificación del torneo Apertura 2025, en el partido de la jornada 18.

|

time-clock

Nelson Iván García celebra el gol del triunfo de Guastatoya frente a Mixco. (Foto Deportivo Marquense).

Nelson Iván García celebra el gol del triunfo de Guastatoya frente a Mixco. (Foto Deportivo Marquense).

La victoria del plantel pechoamarillo frente al equipo de Mixco es la quinta de la temporada y le permite llegar a 18 puntos, ubicándose en el undécimo lugar.

El gol del triunfo lo marcó Nelson Iván García en la recta final del partido, disputado en el estadio David Cordón Hichos.

Comunicaciones, con 17 unidades, pasó al último puesto tras empatar 0-0 de visita frente a Aurora, el miércoles pasado. Los cremas sigue complicando el camino a falta de cuatro fechas para el final de la fase de clasificación.

El triunfo de Guastatoya también complica las aspiraciones de Mixco, que sumó su segunda derrota consecutiva, aunque se mantiene en el segundo lugar, con 35 puntos.

LECTURAS RELACIONADAS

Video: Así fue la agresión de Kevin Ruiz, de Xelajú MC, a Alexander Cifuentes, de Marquense

chevron-right
Deportivo Marquense

Solo dos goles en cuatro partidos marcan el inicio de la jornada 18; Malacateco y Marquense festejaron

chevron-right

En la próxima jornada, los chicharroneros recibirán a Municipal, el domingo, a las 15 horas. Mientras que Guastatoya recibirá a la Antigua GFC, también el domingo, pero a las 17 horas.

El duelo de ayer en el Cordón Hichos fue cerrado. Mixco tuvo la opción de adelantarse en el marcador al minuto 17, por la vía del penalti, pero Rubén Escobar, portero de Guastatoya, detuvo la ejecución de Nicolás Martínez.

Al minuto 20, el partido se detuvo debido a que el jugador Emanuel Yori se desplomó en el campo; tras ser evaluado, volvió al encuentro. Todo se quedó en un susto.

El partido parecía terminar en empate, pero García apareció al 89 para marcar, desde larga distancia, el tanto del triunfo para el equipo local.

Con el triunfo, Guastatoya respira y toma impulso en la recta final del torneo, donde buscará mantener la regularidad y evitar los puestos de descenso.

Mientras tanto, Mixco deberá reaccionar pronto si quiere conservar su lugar entre los primeros de la clasificación y llegar con fuerza a la fase final del Apertura 2025.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Deportivo Guastatoya Deportivo Mixco Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS