Así marcha la tabla de posiciones luego de 20 jornadas; Mixco regresa al liderato de momento

Tras la finalización de la jornada 20 del Apertura 2025, la tabla de posiciones presentó movimientos importantes en la lucha por los primeros puestos y por obtener un lugar en la fase final. Mixco sigue firme como líder del torneo con 41 puntos, gracias a su victoria en condición de visitante ante Marquense por 2-1.

Municipal continúa en el segundo lugar con 39 puntos y mantiene un partido pendiente que podría cambiar el panorama en lo más alto de la clasificación. Antigua GFC también suma 39 unidades y se ubica en la tercera posición, luego de su triunfo 3-1 frente a Comunicaciones en el Estadio Pensativo.

Aurora FC escaló al cuarto puesto con 36 puntos tras su triunfo 3-2 frente a Xelajú en un duelo intenso disputado en el Estadio Guillermo Slowing. Con este resultado, los aurinegros se consolidan dentro de la zona de clasificación en la recta final del torneo.

Malacateco ocupa la quinta casilla con 28 puntos después de lograr una victoria clave fuera de casa, imponiéndose 1-0 ante Cobán Imperial en el Verapaz. Achuapa se mantiene en el sexto lugar con 24 unidades tras vencer 1-0 a Mictlán en el Estadio Winston Pineda.

Marquense se ubica séptimo con 23 puntos tras caer ante Mixco, mientras que Xelajú y Cobán Imperial comparten la lucha en la mitad baja con 22 unidades cada uno, aunque los chivos continúan dejando puntos importantes en su aspiración por escalar posiciones.

En la décima y undécima posición aparecen Mictlán y Comunicaciones, ambos con 20 puntos. Para los cremas, la derrota en Antigua complica su panorama, ya que quedan momentáneamente fuera de los ocho clasificados. Guastatoya cierra la tabla con 18 unidades tras una jornada sin actividad.

Con solo dos fechas restantes, la disputa por los boletos a la fiesta grande sigue abierta. La jornada 20 dejó resultados determinantes que comienzan a perfilar los candidatos, pero la clasificación continúa lejos de estar definida.