Así queda la tabla acumulada tras el empate entre Mictlán y Mixco en el cierre de la jornada 9 del Clausura

El Deportivo Mixco empató 2-2 en casa frente al Atlético Mictlán, en el cierre de la jornada nueve del Torneo Clausura 2026. Los mixqueños igualaron en los últimos instantes del partido, mientras la visita dejó escapar la victoria.

El encuentro comenzó con un cuadro local decidido a imponer condiciones. Desde el arranque, Mixco se lanzó al ataque contra el arco defendido por John Faust, y su insistencia dio frutos.

El delantero argentino Nicolás Martínez adelantó a los chicharroneros con un remate de cabeza, inatajable para el guardameta visitante. Con el 1-0, los mixqueños mantuvieron la presión y generaron varias llegadas claras, aunque sin la contundencia necesaria para ampliar la ventaja.

En contraste, Mictlán tuvo pocas oportunidades en la primera parte, lo que permitió a Mixco manejar el ritmo hasta el descanso con ventaja mínima.

Para la segunda mitad, Mictlán mostró otra cara, los visitantes necesitados de puntos por su situación en la tabla acumulada, el equipo visitante se volcó al ataque contra el arco de Kevin Moscoso. Al minuto 55 llegó el empate por medio de Sebastián Colón, quien aprovechó un error del guardameta mixqueño, que soltó el balón dentro del área. El atacante emparejó las acciones. La remontada se concretó once minutos después, cuando al minuto 66 nuevamente Colón apareció con un cabezazo que colocó el 1-2.

Impulsado por el gol, Mictlán siguió generando peligro y estuvo cerca de anotar el tercero. En los minutos finales, Mixco insistió en busca del empate. La recompensa llegó en el tiempo de reposición, cuando Kennedy Rocha empujó el balón al fondo y decretó el 2-2.

Con este empate, Mictlán se mantiene en zona de descenso con 33 puntos en la tabla acumulada, por lo que cada partido resulta determinante en su lucha por la permanencia.

En la próxima jornada, el cuadro conejo visitará a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco. Por su parte, Deportivo Mixco también jugará fuera de casa ante Aurora FC.