“Nos faltó ser contundentes”: Acevedo analiza el revés escarlata ante Comunicaciones

Comunicaciones se impuso 1-0 a Municipal en el Clásico 336, disputado en el estadio Cementos Progreso, en un duelo marcado por la superioridad crema durante gran parte del compromiso. El único gol del encuentro llegó al minuto 32, por medio de Wilson Pineda, quien aprovechó una desconcentración defensiva para definir y darle a su equipo tres puntos de oro.

Durante la primera mitad, Comunicaciones fue dominador del juego, presionó alto e incomodó constantemente la salida roja. Municipal, por su parte, mostró poca intensidad en ataque y tuvo dificultades para generar peligro real.

En el complemento, los escarlatas adelantaron líneas y realizaron variantes con la intención de empatar el marcador. Aunque mejoraron su ritmo y fueron más agresivos, la falta de contundencia volvió a pasarles factura. Pese a varias aproximaciones, no lograron vulnerar la portería crema.

Con la victoria, Comunicaciones escaló a la segunda posición de la tabla, mientras que Municipal cayó al tercer puesto, con 15 puntos, y dejó escapar una oportunidad clave para mantenerse en la parte alta del torneo.

Al finalizar el encuentro, el técnico de Municipal, Mario Acevedo, reconoció que su equipo no entró con la intensidad necesaria: “Nos faltó intensidad en la primera mitad para buscar agredir al rival. En el segundo tiempo, con algunas variantes y replanteando, fuimos más agresivos, más intensos. Intentamos buscar el arco rival, tuvimos algunas situaciones, pero nos faltó ser contundentes”.

Acevedo también lamentó la derrota por tratarse de un clásico: “No nos gusta perder, menos un Clásico. Sabemos lo que significa este partido. Veníamos con la convicción de sacar un buen resultado y mantenernos en la parte alta de la tabla”.

El estratega aseguró que el grupo deberá seguir trabajando y corrigiendo: “El campeonato todavía tiene mucho recorrido. Cada jornada nos deja puntos de mejora. Hoy nos faltó ser más certeros y debemos enfocarnos en corregir lo que fallamos”.

Municipal buscará recuperar terreno en la próxima jornada, mientras que Comunicaciones intentará mantener el impulso tras una victoria que fortalece su camino en el torneo.