Video: así fue el gol de Wilson Pineda que le dio el triunfo a Comunicaciones frente a Municipal

Fue en el minuto 32 cuando el jugador de Comunicaciones, Wilson Pineda, anotó el único gol del clásico 336 frente a Municipal, resultado que le da un respiro al conjunto blanco para alejarse momentáneamente de los puestos de descenso en la tabla acumulada.

Todo inició con un tiro de esquina cobrado por Dairon Reyes. Omar Duarte conectó un cabezazo para que Pineda rematara solo y definiera el encuentro.

Inmediatamente después del gol, la afición crema se encendió y las celebraciones no se hicieron esperar, ya que el conjunto blanco se puso en ventaja en el marcador.

Pineda, tras el gol, se dirigió al lugar donde se cobró el tiro de esquina y reunió a sus compañeros para celebrar el único tanto del partido.

Por otra parte, el jugador crema celebró con su icónica pose de colocarse la mano en la cabeza.

No fue la única ocasión que tuvo Comunicaciones, ya que en el minuto 4 Omar Duarte obligó a Kenderson Navarro a desviar el balón al córner.

33 | Comunicaciones 👻1-0👹 Municipal



📌 Wilson Pineda anota el primero de la noche, en un corner que generó el doble error en defensa al momento del despeje.



Los cremas pegan primero en la #LigaBantrab #ElFutbolNosUne pic.twitter.com/02kBlg8d3T — Futboleros (@futbolerosgt) February 26, 2026

Sin embargo, Comunicaciones no fue el único dominador del partido, pues Municipal presionó y generó varias ocasiones de peligro.

En la parte final, Comunicaciones decidió mantener la posesión del balón para conservar el resultado hasta los últimos minutos.

Ahora, este resultado le da un respiro a Comunicaciones, no solo porque se aleja momentáneamente de los puestos de descenso, sino porque se mantiene en el segundo lugar del Torneo Clausura 2026.

Lea también: Comunicaciones: Así fue el incidente de Fredy Pérez con la afición al salir del estadio Guillermo Slowing