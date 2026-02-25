Fútbol Nacional
Comunicaciones vs Municipal: los mejores memes que dejó la victoria crema en el clásico 336
Tras la victoria de los cremas ante Municipal, las redes sociales han sido el espacio para que los usuarios compartan curiosos y cómicos memes del partido.
Karel Espino (d) de Comunicaciones disputa el balón con Carlos Aguilar de Municipal este miércoles, en un partido de la Liga Nacional de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal, en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
Con un gol de Wilson Pineda al minuto 32 Comunicaciones FC se llevaron el clásico número 336 y obtuvieron tres puntos importantes para alejarse de los puestos de descenso de la tabla acumulada del Torneo Apertura.
El estadio Cementos Progreso fue protagonista de un partido en donde la primera mitad fue dominante para el conjunto blanco, aunque en varios tramos del partido Municipal buscó constantemente el empate.
Esta victoria supone un alivio momentáneo a Comunicaciones, quien no solo se queda en la segunda posición del Torneo Clausura 2026, sino que evita pelear por los puestos de descenso en la tabla acumulativa.
En redes sociales los usuarios aficionados de Comunicaciones no perdieron la oportunidad de celebrar la victoria de su equipo, además de publicar cómicos memes no tanto de su situación sino también de haberle ganado a su eterno rival.