Comunicaciones vs Municipal: los mejores memes que dejó la victoria crema en el clásico 336

Con un gol de Wilson Pineda al minuto 32 Comunicaciones FC se llevaron el clásico número 336 y obtuvieron tres puntos importantes para alejarse de los puestos de descenso de la tabla acumulada del Torneo Apertura.

El estadio Cementos Progreso fue protagonista de un partido en donde la primera mitad fue dominante para el conjunto blanco, aunque en varios tramos del partido Municipal buscó constantemente el empate.

Esta victoria supone un alivio momentáneo a Comunicaciones, quien no solo se queda en la segunda posición del Torneo Clausura 2026, sino que evita pelear por los puestos de descenso en la tabla acumulativa.

En redes sociales los usuarios aficionados de Comunicaciones no perdieron la oportunidad de celebrar la victoria de su equipo, además de publicar cómicos memes no tanto de su situación sino también de haberle ganado a su eterno rival.

Murio el mencho , uno de los doce hombres mas malos de este mundo , los otros 11 juegan en los cremas. pic.twitter.com/qRJgLlNMih — Dieguitos & Mafaldas (@elarcaico) February 25, 2026

✅ Ganaron los Cremas

✅Los rojos se van con el culo roto

✅El dólar sigue costando 7 quetzales



Todo en orden, feliz noche pic.twitter.com/g2vk6mU1xo — Gato Bingus (Factos Bingus) (@GatoG0AT) February 26, 2026

El mensaje de Comunicaciones tras ganar el #Clásico336 contra Municipal. pic.twitter.com/OlSqsZ6Sjr — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) February 26, 2026

Pensaron que nos podían ganar JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/rUBTRyWHrl — Gato Bingus (Factos Bingus) (@GatoG0AT) February 26, 2026