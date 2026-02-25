Comunicaciones vs Municipal: los mejores memes que dejó la victoria crema en el clásico 336

Fútbol Nacional

Comunicaciones vs Municipal: los mejores memes que dejó la victoria crema en el clásico 336

Tras la victoria de los cremas ante Municipal, las redes sociales han sido el espacio para que los usuarios compartan curiosos y cómicos memes del partido.

|

time-clock

Liga Nacional: Comunicaciones - Municipal

Karel Espino (d) de Comunicaciones disputa el balón con Carlos Aguilar de Municipal este miércoles, en un partido de la Liga Nacional de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal, en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con un gol de Wilson Pineda al minuto 32 Comunicaciones FC se llevaron el clásico número 336 y obtuvieron tres puntos importantes para alejarse de los puestos de descenso de la tabla acumulada del Torneo Apertura.

El estadio Cementos Progreso fue protagonista de un partido en donde la primera mitad fue dominante para el conjunto blanco, aunque en varios tramos del partido Municipal buscó constantemente el empate.

Esta victoria supone un alivio momentáneo a Comunicaciones, quien no solo se queda en la segunda posición del Torneo Clausura 2026, sino que evita pelear por los puestos de descenso en la tabla acumulativa.

En redes sociales los usuarios aficionados de Comunicaciones no perdieron la oportunidad de celebrar la victoria de su equipo, además de publicar cómicos memes no tanto de su situación sino también de haberle ganado a su eterno rival.

EN ESTE MOMENTO

Capturan a presunto cabecilla de estructura que despoja propiedades en el occidente

Right
Una fumarola se eleva del volcán de Fuego y es visible desde Antigua Guatemala, tras el incremento en la actividad explosiva reportado por el Insivumeh. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

El volcán de Fuego registra explosiones más peligrosas por mayor presión interna, confirma Insivumeh

Right

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Clásico Comunicaciones FC Deportes para hispanos  Futbol nacional Municipal CD 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS