Comunicaciones: Así fue el incidente de Fredy Pérez con la afición al salir del estadio Guillermo Slowing

El cuadro de Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, cayó en su visita al estadio Guillermo Slowing por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro en el que el conjunto blanco no mostró garra ni una idea futbolística clara para hacerle frente a un Aurora contundente y efectivo, que se quedó con una victoria importante por 2-0.

El resultado dejó al conjunto albo sin la posibilidad de alcanzar el liderato del Clausura 2026, lo que habría representado un impulso anímico en su lucha por alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, el equipo crema tuvo una presentación discreta y no logró sumar puntos para escalar posiciones en ambas tablas.

Con esta derrota, Comunicaciones descendió un peldaño en la tabla acumulada, siendo superado por Guastatoya, lo que lo deja en la decima posición el conjunto crema. Además, tras su triunfo, Mictlán se colocó a tan solo un punto de distancia, lo que aumenta la presión sobre los albos.

Uno de los jugadores más señalados por la afición fue nuevamente el portero Fredy Pérez, debido a un error en un mal despeje que derivó en el segundo gol de Aurora. Cabe mencionar que el ambiente entre el guardameta y la afición lleva tiempo siendo tenso, y jornada tras jornada las críticas hacia su rendimiento han ido en aumento, especialmente después de que, en su momento, hiciera un gesto pidiendo silencio a los seguidores cremas.

La situación llegó al límite en las afueras del estadio Guillermo Slowing, cuando Pérez se dirigía al autobús del equipo. Aficionados molestos lo encararon, y el meta respondió con palabras y gestos que elevaron aún más el conflicto. Incluso el jugador recibió amenazas, por lo que el plantel crema abandonó el estadio bajo un fuerte dispositivo de seguridad, debido a la tensión con los seguidores.

En otros videos que circularon en redes sociales, se observa al portero realizando gestos que aparentan indicar que la afición “solo habla por hablar”, lo que generó aún más incomodidad y reproches entre los seguidores albos.

Para Comunicaciones, esta semana será clave en sus aspiraciones dentro de la tabla acumulada. A mitad de semana, por la fecha nueve, el equipo recibirá a Municipal en el estadio Cementos Progreso, donde se disputará una nueva edición del clásico nacional. Luego, el fin de semana, los cremas visitarán a Guastatoya en un duelo directo por la permanencia.