Tabla acumulada: La pelea por el descenso vuelve a apretarse tras la derrota de Comunicaciones

Con la finalización de la jornada ocho del Torneo Clausura 2026, restan únicamente trece fechas para definir a los dos equipos que perderán la categoría y deberán jugar en la Primera División del futbol guatemalteco.

La tabla acumulada continúa sumamente apretada tras los resultados de la reciente jornada, en la cual, sin lugar a dudas, el gran perdedor fue el cuadro de Comunicaciones.

Los albos cayeron en su visita a Aurora, dejando escapar la oportunidad de colocarse como líderes del torneo y continuar escalando posiciones en la clasificación general. Además, con este tropiezo, Guastatoya logró superarlos, mientras que Mictlán les sigue muy de cerca.

La tabla acumulada del balompié nacional sigue siendo comandada por Municipal, que, tras su contundente victoria sobre Antigua, llegó a 63 unidades, distanciándose con claridad del segundo lugar, ocupado por Deportivo Mixco con 52 puntos. En la tercera posición aparece Aurora con 50 unidades, gracias a su triunfo frente al conjunto crema. En la cuarta casilla se mantiene Antigua GFC, bicampeón nacional, dirigido por el técnico argentino Mauricio Tapia.

En la quinta posición se encuentra Malacateco, con 42 puntos, seguido por Xelajú MC, que ocupa la sexta plaza con 41 unidades. Ambos equipos comienzan a alejarse poco a poco de la zona del descenso.

En la séptima posición aparece el conjunto cebollero de Deportivo Achuapa, que acumula 39 puntos y continúa en situación comprometida. En la octava casilla se ubica Cobán Imperial con 37 unidades; el equipo no ha logrado sumar de a tres en sus últimas tres jornadas, cosechando dos derrotas y un empate, lo que ha provocado su caída en la tabla.

En la novena posición, ya dentro de la zona más comprometida, se encuentra Guastatoya, que gracias a su victoria subió un escalón y llegó a 34 unidades. En el décimo puesto aparece Comunicaciones con 33 puntos, descendiendo una posición tras su derrota más reciente.

Finalmente, en los últimos dos lugares —puestos de descenso directo— se ubican Mictlán con 32 unidades y Marquense con 30. Cabe destacar que del séptimo lugar al último existe una diferencia de apenas nueve puntos, y entre el décimo y el último apenas hay tres, por lo que se espera una tabla acumulada en constante movimiento semana tras semana.