Comunicaciones cae 2-0 ante Aurora y desperdicia la oportunidad de asumir el liderato

Comunicaciones dejó escapar la oportunidad de convertirse en líder del Clausura 2026 tras caer 2-0 ante Aurora en el Estadio Municipal de Amatitlán Guillermo Slowing.

Los cremas llegaron con 13 puntos y la posibilidad de superar a Municipal en la cima, pero no pudieron ante los aurinegros que aprovecharon su localía para quedarse con los tres puntos.

La derrota es un golpe duro para los albos dirigidos por Marco Antonio Figueroa. Comunicaciones necesitaba ganar para llegar a 16 puntos y desplazar a Municipal del primer lugar, pero se toparon con un Aurora ordenado en defensa que supo capitalizar sus ocasiones para firmar una victoria vital.

Aurora suma ahora 11 puntos con este triunfo y escala posiciones en la tabla del Clausura 2026. Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillips también siguen ascendiendo en la tabla acumulada, alejándose de las posiciones comprometidas y consolidándose en la parte media del certamen.

Diego Ruiz adelantó a Aurora

El primer gol del partido llegó al minuto 26 del primer tiempo. Nicolás Lovato sacó un centro al área que encontró a Diego Ruiz, quien definió con precisión para poner el 1-0 de Aurora ante Comunicaciones y adelantar a los locales antes del descanso.

El tanto de Ruiz llegó tras varios minutos donde Aurora había estado cerca. Al minuto 20, José Lemus tuvo una opción clara con un cabezazo que apenas se fue arriba de la portería de Fredy Pérez en lo que pudo ser el primer gol azulcrema.

Comunicaciones sufrió un golpe importante en el primer tiempo cuando Stheven Robles se quejó de una molestia en la rodilla derecha al minuto 36. El jugador crema pidió el cambio, pero aguantó hasta el final del primer tiempo para no desperdiciar una ventana de sustituciones.

Al inicio del segundo tiempo, Marco Antonio Figueroa realizó tres cambios buscando revertir el marcador. José Gálvez, Wilson Pineda y Anderson Ortiz ingresaron por Robles, Andy Contreras y José Grajeda en un intento por encontrar el empate.

Aurora FC venció en casa a Comunicaciones en el juego de la fecha 8 del Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Comunicaciones no pudo empatar

Los cremas tuvieron ocasiones en el segundo tiempo pero no lograron concretar. Al minuto 55, Liborio Sánchez protagonizó un atajadón espectacular para detener un cabezazo de Ernesto Monreal que pudo haber sido el empate para los visitantes.

Janpol Morales estuvo provocando peligro con sus desbordes por las bandas, dándole mayor presencia ofensiva a Comunicaciones. Sin embargo, Aurora logró quitarle la intensidad a los cremas y los mantuvo lejos del área de Liborio Sánchez durante gran parte del complemento.

Jonathan Arévalo sentenció al final

El segundo gol de Aurora llegó en tiempo de descuento al minuto 92. Jonathan Arévalo, quien había ingresado segundos antes por Nicolás Lovato, definió para poner el 2-0 definitivo que sentenciaba la victoria azulcrema cuando Comunicaciones había sumado hombres al ataque en busca del empate desesperado.

Aurora suma 11 puntos y se ubica en el séptimo lugar tras esta importante victoria en casa. Los aurinegros siguen creciendo en el torneo y demostraron que pueden competir de igual a igual contra los equipos grandes del fútbol guatemalteco.