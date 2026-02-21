Video | Santis y su mensaje en el Trébol: así recordó el bicampeonato de Antigua ante Municipal

Al finalizar el partido que Municipal ganó 4-2 a Antigua GFC en El Trébol, Oscar Santis protagonizó un gesto polémico que enfureció a la afición roja. El jugador colonial salió del campo y con sus dedos hizo el número dos, haciendo clara referencia a las dos finales recientes que Antigua le ganó a Municipal en este mismo escenario.

El gesto de Santis no fue casual. El mediocampista, quien también es jugador de la Selección Nacional de Guatemala, recordó que a pesar de la abultada derrota del sábado, Antigua es el vigente bicampeón del futbol guatemalteco tras conquistar los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

Lo más significativo del gesto es que ambas finales fueron disputadas precisamente en el Estadio Manuel Felipe Carrera, casa de Municipal. Los coloniales levantaron dos trofeos consecutivos en El Trébol apenas unos meses atrás, venciendo a Municipal en las dos finales más recientes del futbol guatemalteco.

La respuesta de la afición

El gesto del delantero de Antigua GFC no fue bien recibido por la afición escarlata presente en las gradas. Los seguidores de Municipal respondieron con una lluvia de abucheos hacia Santis, molestos por la provocación del jugador colonial tras haber sufrido una goleada.

La provocación de Santis añade tensión entre estos dos equipos. Si bien Municipal cobró revancha deportiva esta noche con la goleada 4-2, Antigua puede presumir de ser el vigente bicampeón y de haber conquistado ambos títulos precisamente en casa de uno de sus máximos rivales.

El gesto deja claro que la rivalidad entre rojos y panzaverdes está más encendida que nunca. A pesar de la crisis que atraviesa Antigua con apenas 6 puntos en 8 partidos, Oscar Santis quiso recordarle a la afición de Municipal que los títulos recientes están en manos coloniales, sin importarle el resultado de esta noche.

Antigua debe reaccionar ante Guastatoya

Antigua recibirá a Guastatoya en el Estadio Pensativo en la novena jornada del certamen. Los panzaverdes necesitan urgentemente sumar tres puntos en casa para salir de la penúltima posición y empezar a dejar atrás la crisis que atraviesan en este arranque de torneo.

Los rojos tendrán su próximo compromiso el miércoles cuando visiten a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso por la jornada 9 del Clausura 2026. El Clásico Nacional será la prueba de fuego para saber si Municipal puede mantener el nivel mostrado ante Antigua y consolidarse como líder del torneo.