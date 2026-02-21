Municipal vence al campeón Antigua GFC y asume el liderato del Clausura 2026

Municipal superó 4-2 a Antigua GFC este sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Los rojos dirigidos por Mario Acevedo firmaron una de las victorias más contundentes sobre el bicampeón en los últimos años.

José Carlos Martínez abrió la cuenta al minuto 4, Erik López anotó un doblete (minutos 41 de penal y 50), y José Morales consiguió el 4-0, al 56. Oscar Castellanos al 68 y Kevin Macareño al 80 descontaron para Antigua, pero no alcanzó para evitar la goleada escarlata en El Trébol.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en este escenario fue precisamente en aquella serie definitoria del Apertura 2025, donde los panzaverdes se coronaron campeones. Pero este sábado la historia fue completamente diferente: Municipal dominó de principio a fin y propinó una goleada que deja mal parado al vigente monarca.

Con esta victoria, Municipal asume el liderato parcial del torneo con 15 puntos a la espera de lo que hagan sus rivales en los otros partidos de la jornada. Los rojos llegan entonados al Clásico Nacional del próximo miércoles ante Comunicaciones.

José Carlos Martínez abrió la cuenta

El primer golpe llegó temprano para los rojos. Al minuto 4, José Carlos Martínez aprovechó un tiro de esquina servido por John Méndez y remató con el botín derecho para vencer a Luis Morán, quien dejó escapar el balón bajo su cuerpo en un error que pudo evitar. El 1-0 ponía a Municipal adelante desde el inicio.

El gol representa el número 97 en la carrera de Martínez con Municipal, en lo que fue su aparición 277 en la Liga Nacional. El delantero sigue agrandando su leyenda con los colores escarlatas y esta noche fue uno de los protagonistas de la goleada ante el vigente campeón.

El segundo tanto llegó desde los once pasos al minuto 41. John Méndez protagonizó una buena jugada individual que fue rechazada por Morán, pero en el rebote el árbitro Stib Morales señaló penal cuando Ardón iba a despejar y Martínez puso un pie adelante recibiendo el impacto del defensa colonial.

Mauricio Tapia expulsado

El final del primer tiempo tuvo un episodio polémico. El técnico de Antigua, Mauricio Tapia, fue expulsado por reclamarle vehementemente al árbitro Stib Morales varias de sus decisiones, especialmente la del penal favorable a los rojos que derivó en el 2-0.

La tarjeta roja directa a Tapia complicó aún más la situación de los panzaverdes, que se fueron al descanso perdiendo 2-0 y sin su entrenador en el banquillo para el segundo tiempo. La crisis de Antigua se profundizaba minuto a minuto en El Trébol.

El técnico de Antigua, Mauricio Tapia, fue expulsado por reclamarle vehementemente al árbitro Stib Morales. (Foto Prensa Libre: Esbin García):

Municipal no bajó el ritmo tras el descanso. Al minuto 50, Cristian Hernández asistió a Erik López, quien remató desde la entrada del área fuerte y por abajo para establecer el 3-0 que ya era una goleada escandalosa para el vigente campeón.

López firmó un doblete en la noche y se convirtió en una de las figuras del encuentro. El paraguayo aprovechó su oportunidad de titular para marcar dos goles fundamentales en la victoria más contundente de Municipal en el torneo.

El cuarto gol llegó al minuto 56 en una jugada polémica. Tras un tiro de esquina, Martínez cayó en el área y con el codo le dejó el balón muerto a José Morales para que lo reventara y convirtiera el 4-0.

Antigua descontó en la parte final

El primer tanto de Antigua llegó al minuto 68 por intermedio de Oscar Castellanos. Un rebote le quedó servido al delantero colonial, quien la mandó al ángulo superior derecho del marco rojo, probablemente con un ligero desvío de un defensa, para poner el 4-1 y dar algo de esperanza a los panzaverdes.

El gol de "Coca" Castellanos reactivó momentáneamente a Antigua, que comenzó a presionar en busca de acortar más la diferencia. Los coloniales no se rindieron pese al marcador adverso y siguieron atacando, obligando a los rojos a replegarse.

El segundo descuento de Antigua llegó al minuto 80 en una jugada de pelota parada. En un tiro de esquina cobrado por Brayan Castañeda al segundo palo, apareció Kevin Macareño completamente sin marca para conectar un sólido frentazo que acercó a los visitantes en el marcador con el 4-2.

Kevin Macareño aprovecha el tiro de esquina y con un disparo directo al arco pone el 4-2 en el marcador al minuto 80' del partido. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Antigua en crisis total

El vigente campeón atraviesa el peor momento de su historia reciente. Antigua suma apenas 6 puntos en 8 partidos disputados del Clausura 2026, ocupando la penúltima posición de la tabla en lo que representa un inicio de torneo desastroso para el bicampeón.