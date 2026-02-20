Así se jugará la fecha ocho del Clausura 2026 con el Municipal vs. Antigua como duelo estelar

La Liga Nacional de Guatemala no se detiene y este fin de semana, 21 y 22 de febrero, se disputará la jornada 8 del Torneo Clausura 2026, con encuentros que prometen mantener al filo de la butaca a los aficionados, en una fecha cargada de duelos de alto voltaje en distintos escenarios del balompié nacional.

El cuadro de los Toros del Malacateco será el encargado de abrir la jornada cuando reciba en el estadio Santa Lucía al conjunto de Achuapa, en un duelo entre el segundo y el sexto lugar de la tabla. Los locales buscarán una nueva victoria en casa frente a los “cebolleros”. El encuentro está programado para las 16.00 horas este sábado.

La acción continuará en el estadio Manuel Felipe Carrera " El Trébol", donde Municipal recibirá a las 18.00 horas al cuadro de Antigua GFC, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Coloniales y escarlatas vuelven a enfrentarse tras la final del Torneo Apertura 2025, en la cual los aguacateros se alzaron con el título. Municipal llega en la cuarta posición, mientras que los dirigidos por Mauricio Tapia se ubican en la undécima casilla, en busca de su segunda victoria del torneo.

La jornada sabatina concluirá en el estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya, que pelea por evitar el descenso, recibirá al líder del torneo, Cobán Imperial. El encuentro entre pecho amarillo y príncipes azules está programado para las 20.00 horas.

El domingo se completará la fecha con los tres encuentros restantes. A las 11.00 horas, en el estadio Guillermo Slowing, Aurora recibirá a Comunicaciones en un duelo atractivo. Los cremas buscarán sumar una nueva victoria para intentar alejarse del descenso. Por su parte, el cuadro aurinegro no ha tenido un buen arranque y se encuentra actualmente fuera de puestos de clasificación.

Más tarde, a las 15.00 horas, se jugará un partido clave por la permanencia: Atlético Mictlán recibirá a Marquense en un duelo directo por mantenerse en la categoría. Tanto conejos como leones estarían, de momento, en zona de descenso, por lo que una victoria es vital para ambos. El empate no les serviría.

La jornada se cerrará a las 20.00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC, dirigido por Roberto Hernández, recibirá a Deportivo Mixco. Ambos buscarán reencontrarse con la victoria tras caer en sus partidos entre semana. De momento, el cuadro superchivo ocupa la quinta posición, mientras que los chicharroneros son octavos en la tabla.