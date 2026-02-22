Así queda la tabla tras la jornada 8 del Clausura 2026 tras la victoria de Guastatoya 2-0 ante Cobán Imperial

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 comenzó este sábado con tres partidos que movieron la tabla de posiciones. Guastatoya fue el protagonista de la noche al vencer a Cobán Imperial con un doblete de Victor Ávalos en el Estadio David Cordón Hichos, resultado que provoca cambios importantes en la cima del torneo.

Los rojos se pusieron al frente de la clasificación con 15 puntos tras derrotar 4-2 a Antigua GFC en El Trébol. Municipal aprovechó su localía para firmar una victoria contundente y asumir el primer lugar a la espera de lo que hagan sus perseguidores mañana domingo.

Cobán Imperial cayó al segundo lugar con 14 puntos después de perder ante Guastatoya. Los príncipes azules no pudieron sumar y vieron cómo se les escapó la oportunidad de mantener el liderato del certamen tras la derrota en casa de los pecho amarillo.

Achuapa empata y se mantiene tercero

Achuapa dejó escapar la oportunidad de ser líder tras empatar 1-1 con Malacateco en el Estadio Santa Lucía. Los cebolleros suman 14 puntos y ocupan la tercera posición, igualados en unidades con Cobán pero por debajo en diferencia de goles.

Malacateco rescató un punto valioso como local y llega a 11 puntos en el quinto lugar de la tabla. Los toros siguen en la parte media-alta de la clasificación tras el empate ante uno de los equipos más en forma del torneo.

Comunicaciones puede ser líder de la jornada

El equipo crema ocupa actualmente el cuarto lugar con 13 puntos, pero aún no ha disputado su partido de la fecha 8. Comunicaciones enfrentará mañana domingo a Aurora y con una victoria podría alcanzar el liderato del Clausura 2026, igualando en puntos a Municipal.

Aurora tiene 8 puntos en la novena posición y también jugará mañana. Los aurinegros necesitan sumar para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares del certamen.

Xelajú ocupa el sexto lugar con 10 puntos tras vencer anteriormente en la jornada. Guastatoya suma 9 puntos en la séptima posición después de su importante victoria ante Cobán desde el punto penal. Mixco está octavo con 8 puntos igualado con Aurora.

En la parte baja, Marquense tiene 7 puntos en el décimo lugar. Antigua atraviesa una grave crisis con apenas 6 puntos en la penúltima posición tras la goleada sufrida ante Municipal. Mictlán cierra la tabla con 5 puntos en el último lugar del Clausura 2026.

Tres partidos más mañana domingo

La jornada 8 se completará mañana domingo con tres encuentros. Aurora recibirá a Comunicaciones a las 11:00 a.m. en un duelo clave para la parte alta de la tabla. A las 3:00 p.m., Mictlán enfrentará a Marquense en duelo de necesitados. El cierre será a las 8:00 p.m. cuando Xelajú reciba a Mixco buscando escalar posiciones.