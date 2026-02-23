Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones con Municipal de líder y Antigua en el sótano

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 se completó con seis partidos que movieron la tabla de posiciones. Municipal se mantiene como líder con 15 puntos tras su contundente victoria ante Antigua, consolidándose en la cima del certamen a la espera de lo que hagan sus perseguidores en las próximas fechas.

Cobán Imperial y Achuapa comparten la segunda posición con 14 puntos cada uno. Los príncipes azules cayeron ante Guastatoya pero se mantienen en la pelea por el liderato, mientras que los cebolleros empataron con Malacateco y dejaron escapar la oportunidad de ser líderes del torneo.

Xelajú cerró la jornada con una victoria 2-1 sobre Mixco en el Estadio Mario Camposeco, resultado que los lleva a 13 puntos y los coloca en el cuarto lugar junto a Comunicaciones. Los cremas también tienen 13 unidades pero cayeron 2-0 ante Aurora en su visita al Guillermo Slowing.

En la tabla acumulada que determina los descensos, Marquense ocupa la última posición con 30 puntos tras caer 2-1 ante Mictlán y se hunde más en la crisis. Mictlán sumó tres puntos vitales que los llevan a 32 unidades en la acumulada, saliendo del fondo e intercambiando posiciones con los leones de San Marcos.

Antigua suma apenas 6 puntos en el Clausura y atraviesa la peor crisis de su historia reciente como vigente bicampeón. Comunicaciones tiene 33 puntos en la acumulada y se aleja un poco de la zona de peligro, mientras que Cobán mejora con 37 puntos alejándose de cualquier problema de descenso de eso.