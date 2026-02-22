Marquense se hunde en el último lugar de la tabla acumulada tras caer 2-1 ante Mictlán

Marquense se hundió todavía más en la crisis tras caer 2-1 ante Mictlán en el Estadio La Asunción por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. La derrota provoca un intercambio de posiciones en la tabla acumulada donde los rojinegros ahora ocupan el último lugar con 28 puntos, peligrando seriamente en el descenso directo.

El duelo entre los dos equipos más urgidos del fútbol guatemalteco tuvo un claro dominador. Mictlán aprovechó su localía para imponerse ante un Marquense que mostró un fútbol demasiado pobre para incomodar a los toros durante gran parte del encuentro.

Con esta victoria, Mictlán suma 8 puntos en el Clausura 2026 y sale del último lugar del torneo. Los toros también mejoran en la tabla acumulada donde ahora tienen 31 puntos, dejando a Marquense solo en el fondo de la clasificación general que determina los descensos.

William Fajardo abrió temprano

El primer golpe llegó apenas al minuto 4 del partido. Un centro de Guillermo Chavasco tomó mal parados a los defensores de Marquense y William Fajardo aprovechó para poner adelante a Mictlán desde el inicio del encuentro.

El gol tempranero le dio confianza a los locales, quienes levantaron la moral tras ponerse al frente en el marcador. Mictlán tomó el control del partido y comenzó a dominar las acciones ante un Marquense que no lograba reaccionar.

El segundo tanto llegó al minuto 19 para sentenciar el primer tiempo. Otro centro desde la derecha que la defensa de Marquense no pudo rechazar le quedó servido a Sebastián Colón, quien remató para hacer el 2-0 de Mictlán y prácticamente liquidar el encuentro.

Marquense no despertó

El segundo tiempo comenzó de la misma manera. Marquense no logró despertar luego del inicio del complemento y Mictlán se mantuvo tranquilo con el 2-0, aunque ordenado en defensa para no sufrir sobresaltos.

Al minuto 75, David Chuc tuvo la oportunidad de acortar distancias cuando su tiro se estrelló en el poste del marco de Mictlán. Fue la señal de que Marquense comenzaba a reaccionar y volcarse al ataque en sus mejores momentos del partido.

El descuento llegó al minuto 83 pero ya era demasiado tarde. Marvin Ceballos lanzó un pase filtrado a Diego Casas, quien definió de zurda para poner el 2-1 y dar algo de esperanza a los rojinegros en los minutos finales.

Marquense al fondo de la acumulada

La derrota tiene consecuencias graves para Marquense en la tabla acumulada. Los leones caen al último lugar con 30 puntos, intercambiando posiciones con Mictlán que ahora tiene 32 unidades.

Marquense suma apenas 7 puntos en el Clausura 2026 y se mantiene en la décima posición del torneo. La situación de los leones es crítica tanto en el certamen actual como en la tabla acumulada donde peligran seriamente con el descenso directo a la Primera División.