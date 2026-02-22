Marquense se hunde en el último lugar de la tabla acumulada tras caer 2-1 ante Mictlán

.

Marquense se hunde en el último lugar de la tabla acumulada tras caer 2-1 ante Mictlán

Los leones perdieron en La Asunción y ahora ocupan la última posición de la acumulada con 30 puntos. William Fajardo y Sebastián Colón anotaron para los conejos. Diego Casas descontó al 83 pero fue tarde.

Alejandra Soto

|

time-clock

William Fajardo y Sebastián Colón fueron los anotadores en la victoria de Mictlán ante Marquense. (Foto Prensa Libre: Liga Bantrab).

Marquense se hundió todavía más en la crisis tras caer 2-1 ante Mictlán en el Estadio La Asunción por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. La derrota provoca un intercambio de posiciones en la tabla acumulada donde los rojinegros ahora ocupan el último lugar con 28 puntos, peligrando seriamente en el descenso directo.

El duelo entre los dos equipos más urgidos del fútbol guatemalteco tuvo un claro dominador. Mictlán aprovechó su localía para imponerse ante un Marquense que mostró un fútbol demasiado pobre para incomodar a los toros durante gran parte del encuentro.

Con esta victoria, Mictlán suma 8 puntos en el Clausura 2026 y sale del último lugar del torneo. Los toros también mejoran en la tabla acumulada donde ahora tienen 31 puntos, dejando a Marquense solo en el fondo de la clasificación general que determina los descensos.

LECTURAS RELACIONADAS

Comunicaciones cae 2-0 ante Aurora y desperdicia la oportunidad de asumir el liderato

chevron-right
Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez and Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrate their victory at the end of the Spanish league football match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou Stadium in Barcelona on February 22, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Así queda la tabla de posiciones de LaLiga tras la Jornada 25: Barcelona recupera el liderato

chevron-right

William Fajardo abrió temprano

El primer golpe llegó apenas al minuto 4 del partido. Un centro de Guillermo Chavasco tomó mal parados a los defensores de Marquense y William Fajardo aprovechó para poner adelante a Mictlán desde el inicio del encuentro.

El gol tempranero le dio confianza a los locales, quienes levantaron la moral tras ponerse al frente en el marcador. Mictlán tomó el control del partido y comenzó a dominar las acciones ante un Marquense que no lograba reaccionar.

El segundo tanto llegó al minuto 19 para sentenciar el primer tiempo. Otro centro desde la derecha que la defensa de Marquense no pudo rechazar le quedó servido a Sebastián Colón, quien remató para hacer el 2-0 de Mictlán y prácticamente liquidar el encuentro.

Marquense no despertó

El segundo tiempo comenzó de la misma manera. Marquense no logró despertar luego del inicio del complemento y Mictlán se mantuvo tranquilo con el 2-0, aunque ordenado en defensa para no sufrir sobresaltos.

Al minuto 75, David Chuc tuvo la oportunidad de acortar distancias cuando su tiro se estrelló en el poste del marco de Mictlán. Fue la señal de que Marquense comenzaba a reaccionar y volcarse al ataque en sus mejores momentos del partido.

El descuento llegó al minuto 83 pero ya era demasiado tarde. Marvin Ceballos lanzó un pase filtrado a Diego Casas, quien definió de zurda para poner el 2-1 y dar algo de esperanza a los rojinegros en los minutos finales.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Liga Bantrab (@ligabantrab)

Marquense al fondo de la acumulada

La derrota tiene consecuencias graves para Marquense en la tabla acumulada. Los leones caen al último lugar con 30 puntos, intercambiando posiciones con Mictlán que ahora tiene 32 unidades.

Marquense suma apenas 7 puntos en el Clausura 2026 y se mantiene en la décima posición del torneo. La situación de los leones es crítica tanto en el certamen actual como en la tabla acumulada donde peligran seriamente con el descenso directo a la Primera División.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Atlético Mictlán Clausura 2026 Futbol nacional Marquense 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS