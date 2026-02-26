“Un clásico se juega como una final”: Wilson Pineda tras darle el triunfo a Comunicaciones sobre Municipal

El clásico 336 del futbol guatemalteco se tiñó de blanco en una noche vibrante en el estadio Cementos Progreso, donde una multitud crema apoyó a Comunicaciones en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Como en todo clásico, el orgullo pesó más que los tres puntos, y el conjunto albo respondió a la presión con un triunfo fundamental frente a su acérrimo rival.

Comunicaciones llegaba con la obligación de sumar para escapar de la parte baja de la tabla acumulada, y lo consiguió gracias a un solitario gol de Wilson Pineda, quien se convirtió en el héroe de la noche y en la figura que le dio vida al cuadro blanco.

Con la victoria, Comunicaciones alcanzó 36 unidades en la tabla acumulada y se ubicó en la novena posición. Además, en el torneo Clausura escaló al subliderato con 16 puntos, con lo cual confirmó su repunte en el certamen.

Pineda: “Un clásico se juega como una final”

Tras el encuentro, el defensor crema y autor del gol decisivo habló en conferencia de prensa sobre la importancia del triunfo y el significado del clásico. “Al final, un clásico se juega como una final. Son partidos distintos, intensos, y sabíamos que los tres puntos aquí en casa iban a ser fundamentales para nosotros porque nos acercamos en la parte de arriba en el reciente torneo y obviamente nos alistamos en la tabla acumulada”, expresó Pineda.

Respecto de su tanto, el defensor destacó que, aunque su función principal es en la retaguardia, siempre está listo para aportar en ataque cuando el partido lo permite.

“Mi función es defender, pero también hay opciones de ir a la ofensiva, de poder anotar. Se me da la oportunidad nuevamente; no es que haga muchos goles, pero creo que son goles muy importantes para mí y para mi carrera. Estoy contento por la oportunidad que me da Dios de poder anotar nuevamente. Lo más importante, aparte de anotar, fueron los tres puntos que celebramos con nuestra gente y nuestras familias”, señaló.

Un triunfo que refuerza la confianza

Pineda también subrayó el valor emocional y grupal de vencer al rival de siempre. “Para nosotros es muy importante esta victoria. Retomamos la fuerza, la confianza en el grupo. La unión va a ser muy importante de aquí en adelante. Todos estamos comprometidos a salir de la parte baja de la tabla acumulada, a hacer un buen torneo y apuntar a cosas importantes”, afirmó.

El defensor destacó el orden mostrado por Comunicaciones durante los 90 minutos y señaló que la disciplina táctica fue clave en el triunfo. “Fuimos muy ordenados, aprovechamos los espacios que ellos dejaban y eso nos ayudó a desenvolvernos. En los primeros minutos presionamos con intensidad, sabíamos que metiendo presión en casa se nos iban a abrir los espacios. Es fundamental mantener el arco en cero”, explicó.

Mirada puesta en Guastatoya

Finalmente, Pineda adelantó que el plantel ya piensa en su próximo reto: un duelo clave frente a Guastatoya, donde el factor físico y la recuperación inmediata serán determinantes.

“Lo más importante ahora es recuperarnos. Solo tenemos dos, tres días para poder recuperarnos. Esto ya es tema táctico y mental, porque lo físico ya está hecho. Debemos cuidarnos bien para presentarnos de la mejor forma y sacar los puntos de visita”, concluyó.