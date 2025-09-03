Así queda la tabla de posiciones del Apertura 2025, después del triunfo de Municipal contra Mixco

Municipal vino de atrás para superar a los mixqueños en un partido que se le complicó, pero que supo sacar adelante gracias a las anotaciones de John Méndez, Eddie Hernández y Cristian Jiménez.

La victoria en el estadio Manuel Felipe Carrera les permitió a los escarlatas alcanzar 16 puntos, los mismos que suma Mixco, aunque el cuadro rojo tiene mejor diferencia de goles.

“El triunfo es gracias al trabajo de equipo y al apoyo de la afición. Insistimos, mantuvimos la calma, y eso nos permitió darle vuelta al partido”, expresó John Méndez, autor del primer gol de Municipal.

Mixco abrió el marcador con un tanto de Nicolás Martínez, de penalti, al minuto 32, pero los rojos empataron al 39, gracias a Méndez, quien superó al portero Moscoso con un potente zurdazo.

El conjunto dirigido por Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi remontó con el gol de Eddie Hernández, también de penalti, tras una falta cometida en su contra por Jorge Sotomayor y Diego Méndez.

El tanto que definió el encuentro llegó al minuto 57, cuando Cristian Jiménez marcó luego de recibir una asistencia de Rudy Barrientos.

@Rojos_Municipal vrs. @deportivo_mixco 57’ ✔️ ACIERTO del AA2 al avalar la jugada del tercer GOL de los rojos, al momento del

TLD los defensores visitantes HABILITARON CLARAMENTE al anotador.

🎥 Albavisión pic.twitter.com/4PeTUZ4hRD — VAR502GT (@VAR502GT) September 4, 2025

Municipal adelantó su compromiso de la octava jornada, debido al clásico contra Comunicaciones, programado para este domingo, a las 17 horas, en el BMO Stadium, Los Ángeles, California

En el otro partido adelantado de la jornada ocho, Cobán Imperial superó a Comunicaciones 3-1 en el duelo que se disputó en el estadio José Angel Rossi.