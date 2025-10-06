Así queda la tabla de posiciones luego de los resultados en la jornada 13: Municipal sigue líder a pesar de la derrota

La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 dejó emociones en cada uno de sus compromisos, resultados sorpresivos y movimientos importantes en la tabla de posiciones. A pesar de caer en el clásico capitalino, Municipal se mantiene como líder del certamen, aunque ahora comparte la cima en puntos con Mixco.

En el arranque de la fecha, Cobán Imperial remontó en casa para imponerse 2-1 al Deportivo Guastatoya en el Estadio José Ángel Rossi. Con goles de Óscar Mejía y Yeltsin Álvarez, los príncipes azules se quedaron con tres puntos que los colocan en la pelea por escalar posiciones, mientras que Guastatoya continúa en el último lugar de la clasificación.

Otro de los resultados destacados se dio en el Estadio Cementos Progreso, donde Mixco sorprendió al vencer 1-0 a Comunicaciones con un tanto agónico de Jonathan Pozuelos en el tiempo de reposición. El héroe del partido, sin embargo, fue el portero Kevin Moscoso, que con varias atajadas mantuvo vivo a su equipo hasta concretar la victoria.

En Santa Lucía, Malacateco se impuso 1-0 a Mictlán gracias a un gol tempranero de Frank De León al minuto 2. Los toros sumaron nuevamente de local bajo la dirección de Guadalupe Cruz, mientras que Mictlán perdió el buen ritmo que había mostrado en jornadas anteriores.

Aurora también fue protagonista de la fecha al vencer 1-0 a Municipal en el Guillermo Slowing. El tanto de José Vivas permitió a los militares sumar tres puntos valiosos, cortar el invicto de los rojos y escalar al cuarto lugar de la tabla.

Por su parte, Antigua GFC cerró la jornada con una remontada 2-1 sobre Xelajú en el Estadio Pensativo. Un autogol de Gerson Chávez adelantó a los chivos, pero Francisco Apaolaza y José Espinoza dieron vuelta al marcador, con José Sicán como figura tras atajar un penal.

El duelo entre Achuapa y Marquense, programado para disputarse en el Estadio Winston Pineda, no pudo realizarse debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en la gramilla y camerinos, por lo que quedó reprogramado.

La jornada 13 dejó claro que la lucha en la parte alta de la tabla sigue apretada, mientras que en el fondo Guastatoya continúa sin encontrar el rumbo en el torneo.