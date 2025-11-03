Así queda la tabla de posiciones tras el cierre de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin dejando una tabla de posiciones más ajustada que nunca, con cambios importantes tanto en la parte alta como en la lucha por mantenerse en zona de clasificación. Mixco sigue como líder, pero ahora siente la presión directa de Municipal y de dos equipos que vienen en racha: Antigua GFC y Aurora.

El fin de semana dejó resultados decisivos. Antigua GFC derrotó 1-0 a Mixco, en un partido que puso fin a la racha de los chicharroneros y recortó distancias en la cima. Pese a la derrota, Mixco se mantiene líder con 35 puntos, apenas uno por encima de Municipal, que no pudo aprovechar el tropiezo y empató 1-1 ante Xelajú en el Mario Camposeco.

Con ese empate, los rojos llegan a 34 unidades, mientras que Antigua GFC y Aurora comparten la tercera y cuarta posición con 32 puntos, aunque los coloniales superan a los auroreros por diferencia de goles. Aurora, por su parte, perdió 2-0 en su visita a Cobán Imperial, resultado que les impidió mantenerse en la pelea directa por el liderato.

Xelajú MC sigue dentro del top cinco con 22 puntos, tras sumar un valioso empate ante Municipal, mientras que Cobán Imperial sube al sexto lugar con 21 unidades, consolidando su repunte en el torneo luego de vencer a Aurora con goles de Blady Aldana y Janderson Pereira.

Más abajo, Achuapa, Mictlán y Malacateco se mantienen igualados con 19 puntos, todos dentro de la pelea por los últimos boletos a la fase final. Malacateco, con su triunfo 2-1 ante Marquense, logró ingresar al top ocho, desplazando precisamente al cuadro león que ahora es décimo con 18 unidades.

En la parte baja, Comunicaciones consiguió una importante victoria 2-0 sobre Achuapa, alcanzando los 16 puntos, y busca salir de una racha negativa que los ha dejado fuera de los primeros lugares. Finalmente, Guastatoya logró una victoria clave 3-2 ante Mictlán, llegando a 15 puntos, aunque sigue en el último lugar de la tabla, a solo uno del penúltimo.

El torneo entra en su recta final con todo por definirse: Mixco siente la presión, Municipal no cede, y Antigua GFC y Aurora siguen al acecho. La próxima jornada promete más emoción en la lucha por el liderato y por los puestos de clasificación.