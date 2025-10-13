Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 14 del Torneo Apertura 2025

La jornada 14 del Torneo Apertura 2025 dejó varios resultados que modificaron la tabla de posiciones y marcaron la intensidad de la competencia entre los 12 equipos de la Liga Nacional.

Municipal continúa como líder con 29 puntos y una diferencia de goles de +15, tras imponerse 3-1 a Cobán Imperial en el estadio El Trébol. Mixco lo acompaña de cerca con la misma cantidad de unidades, pero con +9 de diferencia de goles, luego de golear 4-1 a Malacateco.

Antigua GFC se mantiene en el tercer lugar con 26 puntos, tras vencer 1-0 a Achuapa en el Estadio Pensativo con gol de Kevin Macareño, mientras que Aurora se mantiene en el cuarto puesto con 23 puntos tras el empate 1-1 ante Marquense.

Mictlán subió al quinto lugar con 19 puntos gracias a su victoria 2-1 ante Xelajú, mientras que los chivos se quedan en la sexta posición con 18 unidades. Malacateco continúa en el séptimo puesto con 16 puntos, pese a la dura derrota ante Mixco.

Cobán Imperial se mantiene en el octavo lugar con 15 puntos, luego de caer 3-1 ante Municipal, y Achuapa se ubica noveno con 13 unidades, tras la derrota ante Antigua.

Comunicaciones empató sin goles con Guastatoya y sigue décimo con 12 puntos y una diferencia de -8, mientras que Marquense comparte 12 puntos con los cremas, pero con diferencia de -9 en el undécimo lugar. Guastatoya cierra la tabla con 9 unidades.

La jornada 14 evidenció la paridad y la intensidad del torneo, con varios equipos peleando por posiciones de privilegio y otros buscando sumar puntos para mantenerse en la pelea por evitar complicaciones del descenso.