Fútbol Nacional
Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 14 del Torneo Apertura 2025
La jornada 14 del Torneo Apertura 2025 dejó varios resultados que modificaron la tabla de posiciones y marcaron la intensidad de la competencia entre los 12 equipos.
Municipal es el líder del torneo con 29 puntos, la misma cantidad que Mixco, pero con mejor diferencia de goles. (Foto: Prensa Libre, Esbin García)
La jornada 14 del Torneo Apertura 2025 dejó varios resultados que modificaron la tabla de posiciones y marcaron la intensidad de la competencia entre los 12 equipos de la Liga Nacional.
Municipal continúa como líder con 29 puntos y una diferencia de goles de +15, tras imponerse 3-1 a Cobán Imperial en el estadio El Trébol. Mixco lo acompaña de cerca con la misma cantidad de unidades, pero con +9 de diferencia de goles, luego de golear 4-1 a Malacateco.
Antigua GFC se mantiene en el tercer lugar con 26 puntos, tras vencer 1-0 a Achuapa en el Estadio Pensativo con gol de Kevin Macareño, mientras que Aurora se mantiene en el cuarto puesto con 23 puntos tras el empate 1-1 ante Marquense.
Mictlán subió al quinto lugar con 19 puntos gracias a su victoria 2-1 ante Xelajú, mientras que los chivos se quedan en la sexta posición con 18 unidades. Malacateco continúa en el séptimo puesto con 16 puntos, pese a la dura derrota ante Mixco.
Cobán Imperial se mantiene en el octavo lugar con 15 puntos, luego de caer 3-1 ante Municipal, y Achuapa se ubica noveno con 13 unidades, tras la derrota ante Antigua.
Comunicaciones empató sin goles con Guastatoya y sigue décimo con 12 puntos y una diferencia de -8, mientras que Marquense comparte 12 puntos con los cremas, pero con diferencia de -9 en el undécimo lugar. Guastatoya cierra la tabla con 9 unidades.
La jornada 14 evidenció la paridad y la intensidad del torneo, con varios equipos peleando por posiciones de privilegio y otros buscando sumar puntos para mantenerse en la pelea por evitar complicaciones del descenso.