Liga Nacional: Marquense y Aurora FC reparten puntos en un cerrado empate 1-1 en la jornada 14

El cierre de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 dejó un duelo intenso entre Aurora y Marquense, que terminó con empate 1-1 en el Estadio Marquesa de la Ensenada.

El partido comenzó con ambos equipos buscando el control del balón y la iniciativa en el juego, pero la primera parte transcurrió sin goles, con un encuentro muy peleado y disputado en todas las zonas del campo.

Parecía que el empate sin goles sería el resultado final, hasta que Jorge Ticurú apareció en los últimos minutos, al minuto 79, para poner a Aurora momentáneamente en ventaja con un gol clave para la visita.

Marquense reaccionó rápidamente y mostró su característico juego de posesión y orden en el campo, buscando revertir el marcador ante la presión de los visitantes.

Al minuto 83, el defensor Óscar Linton logró marcar el empate para los locales, sentenciando el 1-1 definitivo y asegurando un punto para los leones, con este resultado se mantiene a Aurora en el cuarto lugar del torneo con 23 puntos.

Marquense, por su parte, continúa en el onceavo lugar con 12 unidades, evidenciando las dificultades que los “leones” enfrentan para levantar en esta temporada.

El partido se caracterizó por la intensidad, el roce físico y las constantes disputas en el medio campo, dejando a los espectadores con un duelo emocionante hasta los últimos instantes.

Con este resultado, ambos equipos deberán ajustar detalles para los próximos compromisos si quieren mejorar posiciones en la tabla y continuar con aspiraciones en el Torneo Apertura 2025.