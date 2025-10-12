Liga Nacional | Mixco golea a Malacateco con un triplete de Nicolás Martínez y sigue en la pelea por el liderato

Mixco volvió a demostrar su fortaleza en condición de local y derrotó con autoridad 4-1, consolidándose como uno de los equipos más regulares del torneo. El conjunto chicharronero supo reponerse a un inicio complicado y terminó firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada.

El partido inició con algunas dudas para los locales, que vieron cómo su rival tomó ventaja en el marcador. Sin embargo, Mixco no bajó los brazos y buscó la reacción en su estadio, apoyado por su afición que acompañó en gran número al equipo.

La igualdad llegó en un momento clave, justo antes de que los equipos se fueran al descanso. Frank de León apareció al minuto 47 para poner el 1-1, resultado que devolvió la confianza y el ímpetu a los mixqueños para encarar la segunda mitad.

Con el partido nivelado, el cuadro dirigido por su entrenador apostó por un fútbol ofensivo, arriesgando en el ataque. Esa postura tuvo sus frutos al minuto 63, cuando Nicolás Martínez adelantó a Mixco con un gol que cambió por completo el rumbo del juego.

El mismo Martínez se encargó de ampliar la ventaja diez minutos después, al minuto 73, firmando un triplete personal que lo convirtió en la figura indiscutible del encuentro. El atacante aprovechó cada espacio en la defensa rival y fue letal en la definición.

Cuando el partido parecía sentenciado, Mixco todavía tenía más que ofrecer. Al minuto 85, Yonatan Pozuelos selló el 4-1 definitivo tras una gran jugada individual del juvenil Bolaños, que desbordó por la banda y asistió de manera precisa para el último tanto de la tarde.

Con esta goleada, Mixco alcanzó el segundo lugar de la tabla con 29 puntos, los mismos que Municipal, aunque con la ventaja de contar con un partido menos. Esa situación pone al conjunto chicharronero en plena pelea por el liderato del campeonato.

El triunfo no solo significó tres puntos importantes, sino también una muestra del carácter y ambición de un equipo que no se conforma. Mixco confirmó que en su estadio es un rival temible y que está decidido a pelear hasta el final por la cima del torneo.