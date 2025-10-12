El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere es el designado para el duelo crucial entre El Salvador y Guatemala

Fútbol Nacional

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere es el designado para el duelo crucial entre El Salvador y Guatemala

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere será el encargado de impartir justicia en el partido entre El Salvador y Guatemala correspondiente a la jornada 4 de la Eliminatoria Mundialista.

|

time-clock

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 8: Referee Pierre-Luc Lauziere shows Eduard Atuesta #20 of Orlando City SC a yellow card after fouling Maximiliano Moralez #10 of New York City FC in the second half at Yankee Stadium on March 8, 2025 in New York City. Vincent Carchietta/Getty Images/AFP (Photo by Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pierre-Luc Lauziere será el encargado de ser el árbitro de El Salvador vs. Guatemala. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere será el encargado de impartir justicia en el partido entre El Salvador y Guatemala correspondiente a la jornada 4 de la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A su lado estarán los árbitros de línea Stefan Tanaka y Gerard Lebuis, también de Canadá, mientras que el cuarto árbitro será Víctor Rivas de Estados Unidos. El VAR estará bajo la supervisión de Chris Penso de Estados Unidos, con Marie Beaudoin como asistente de VAR desde Canadá.

Esta designación ha generado polémica en los medios salvadoreños, quienes expresaron su descontento tras el arbitraje del último partido de El Salvador ante Panamá, en el que señalaron decisiones controversiales que afectaron el desarrollo del encuentro.

Varios periodistas y analistas deportivos han cuestionado la nueva designación de un árbitro norteamericano para un partido tan crucial, considerando que la tensión y la importancia de este duelo hacen que cada decisión arbitral sea observada con lupa.

LECTURAS RELACIONADAS

La Selección Nacional de Guatemala ya viaja a El Salvador y así se espera que sea su itinerario

chevron-right
AME5857. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 03/09/2025.- El seleccionador de El Salvador, Hernán Darío Gómez, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala).EFE / Fernando Ruiz

“Guatemala llega agrandada”, menciona el Bolillo Gómez antes del duelo en El Cuscatlán

chevron-right

Pierre-Luc Lauziere cuenta con experiencia en competiciones de CONCACAF y ha dirigido encuentros de alto nivel, aunque esta será su primera vez frente a Guatemala en una eliminatoria mundialista.

El cuerpo arbitral buscará mantener la transparencia y el control del juego, ya que se espera un encuentro intenso entre ambas selecciones, donde los puntos serán vitales para mantenerse con opciones de clasificación.

El duelo entre El Salvador y Guatemala se disputará el martes 14 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Cuscatlán, escenario donde se espera una alta presión por parte de la afición local y el deseo de Guatemala de mantener viva su ilusión mundialista.

Con esta designación, tanto jugadores como entrenadores deberán estar concentrados en cada acción, ya que cualquier decisión del árbitro canadiense o del VAR podría tener un impacto directo en el resultado final y en la lucha por la clasificación.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Futbol nacional Selección Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS