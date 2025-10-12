El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere es el designado para el duelo crucial entre El Salvador y Guatemala

El árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere será el encargado de impartir justicia en el partido entre El Salvador y Guatemala correspondiente a la jornada 4 de la Eliminatoria Mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A su lado estarán los árbitros de línea Stefan Tanaka y Gerard Lebuis, también de Canadá, mientras que el cuarto árbitro será Víctor Rivas de Estados Unidos. El VAR estará bajo la supervisión de Chris Penso de Estados Unidos, con Marie Beaudoin como asistente de VAR desde Canadá.

Esta designación ha generado polémica en los medios salvadoreños, quienes expresaron su descontento tras el arbitraje del último partido de El Salvador ante Panamá, en el que señalaron decisiones controversiales que afectaron el desarrollo del encuentro.

Varios periodistas y analistas deportivos han cuestionado la nueva designación de un árbitro norteamericano para un partido tan crucial, considerando que la tensión y la importancia de este duelo hacen que cada decisión arbitral sea observada con lupa.

Pierre-Luc Lauziere cuenta con experiencia en competiciones de CONCACAF y ha dirigido encuentros de alto nivel, aunque esta será su primera vez frente a Guatemala en una eliminatoria mundialista.

El cuerpo arbitral buscará mantener la transparencia y el control del juego, ya que se espera un encuentro intenso entre ambas selecciones, donde los puntos serán vitales para mantenerse con opciones de clasificación.

El duelo entre El Salvador y Guatemala se disputará el martes 14 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Cuscatlán, escenario donde se espera una alta presión por parte de la afición local y el deseo de Guatemala de mantener viva su ilusión mundialista.

Con esta designación, tanto jugadores como entrenadores deberán estar concentrados en cada acción, ya que cualquier decisión del árbitro canadiense o del VAR podría tener un impacto directo en el resultado final y en la lucha por la clasificación.