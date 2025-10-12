Liga Nacional | Municipal se impone 3-1 a Cobán Imperial y sigue firme en la cima del torneo

Municipal no tuvo piedad en casa y se impuso 3-1 sobre Cobán Imperial en el juego reprogramado de la jornada, disputado este domingo a las 10 de la mañana en el estadio de El Trébol. Los rojos confirmaron su condición de líderes del torneo y sumaron una victoria más frente a un rival directo.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y apenas al minuto 9 se abrió el marcador. José Martínez fue el encargado de adelantar a los locales desde el punto penal, engañando al guardameta visitante y dando el primer golpe a un Cobán que todavía intentaba asentarse en el partido.

La presión de los escarlatas no tardó en traducirse en más anotaciones. Al minuto 26, Rudy Barrientos se lució con un auténtico golazo de tiro libre. El mediocampista remató con potencia, superó la barrera y dejó sin opciones al arquero de los Príncipes Azules, ampliando la ventaja para el cuadro capitalino.

Ya en el complemento, Municipal mantuvo la intensidad y rápidamente volvió a celebrar. Al minuto 51, Yasniel Matos ganó por lo alto en un tiro de esquina y de cabeza marcó el tercer tanto para los rojos, que en ese momento parecían encaminarse hacia una goleada.

Sin embargo, Cobán Imperial logró reaccionar. Al minuto 63, Uri Amaral encontró un espacio en la defensa local y descontó con un buen remate, devolviendo algo de ilusión a su equipo, aunque finalmente el esfuerzo no alcanzó para más.

El regreso de Sebastián Bini a El Trébol como entrenador de los príncipes azules no tuvo el desenlace esperado. El estratega argentino se marchó con una derrota en un escenario donde supo celebrar títulos, pero esta vez sufrió la contundencia del actual líder del campeonato.

José Martínez abrió el marcador con anotación desde el punto penal. (Foto: Prensa Libre, Esbin García)

Municipal manejó con solvencia el resto del compromiso, cerrando espacios y asegurando un triunfo que fortalece aún más su posición en la tabla. La defensa resistió los últimos intentos de los cobaneros y el marcador ya no volvió a moverse.

Con este resultado, los rojos alcanzan los 29 puntos en 14 jornadas disputadas y mantienen el primer lugar del torneo. Cobán, en cambio, se queda sin sumar en una salida complicada y deberá replantear su camino para no perder terreno en la lucha por la clasificación.