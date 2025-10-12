Liga Nacional | Guastatoya y Comunicaciones firman un empate gris sin goles en el David Cordón Hichos

El estadio David Cordón Hichos fue testigo de uno de los partidos más flojos del torneo, donde Guastatoya y Comunicaciones no pasaron del 0-0 en un duelo que dejó poco para el recuerdo. Ambos equipos llegaron con la necesidad de sumar, pero terminaron repartiéndose puntos en un juego marcado por la fricción y la falta de claridad ofensiva.

El encuentro fue ríspido de principio a fin. Las faltas, las discusiones y las imprecisiones dominaron gran parte del trámite, con dos equipos que no encontraron caminos claros hacia el gol y que se dedicaron más a neutralizarse que a buscar con convicción el arco rival.

En ese contexto, la figura terminó siendo Freddy Pérez, arquero de Comunicaciones, quien con un par de atajadas oportunas evitó que Guastatoya se quedara con la victoria. El guardameta mantuvo el cero en su portería y fue el único que logró destacarse en medio de un juego deslucido.

Por parte de Comunicaciones, el fichaje del delantero Deyner Padilla volvió a pasar inadvertido. El jugador no tuvo mayor incidencia en el ataque albo, en un equipo que sigue mostrando serias dificultades para generar peligro en el último tercio de la cancha.

El empate deja a Guastatoya en el fondo de la tabla. El cuadro pecho amarillo no ha logrado salir del último lugar y cada jornada ve más complicado su panorama, pese a los intentos por hacer del Cordón Hichos una fortaleza.

En el caso de Comunicaciones, el resultado tampoco le sirve de mucho. Con apenas 12 puntos en el torneo, los albos se ubican en la décima posición y dependen de lo que ocurra en el partido entre Marquense y Aurora. Si los leones logran ganar, el cuadro crema caería al undécimo lugar.

El duelo, que prometía ser un termómetro para medir la reacción de ambos equipos, terminó confirmando su bajo nivel actual. La falta de contundencia y de ideas volvió a pasarles factura en un torneo donde los márgenes de error son cada vez más reducidos.

Guastatoya y Comunicaciones se despidieron sin goles y sin emociones, dejando a sus aficiones con más preocupaciones que certezas. Ambos deberán mejorar de manera urgente si quieren revertir la imagen que están dejando en el campeonato.