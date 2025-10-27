Así queda la tabla de posiciones tras la Jornada 16 del Apertura 2025

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 dejó partidos emocionantes que marcaron cambios importantes en la tabla de posiciones. Mixco logró imponerse 2-1 a Mictlán en un duelo directo, manteniéndose como líder y demostrando solidez en su funcionamiento de equipo.

Municipal goleó 4-1 a Malacateco, mostrando su contundencia ofensiva y asegurando su posición en la parte alta de la clasificación. La victoria les permite mantenerse cerca del líder y mantener la presión en la cima de la tabla.

En otro duelo clave, Aurora remontó y derrotó 2-1 a Antigua, escalando posiciones y consolidándose dentro de los primeros puestos. La reacción del equipo aurinegro demuestra su capacidad para sobreponerse a situaciones adversas y pelear por estar en los lugares de privilegio.

Achuapa se impuso 2-1 a Cobán Imperial, sumando puntos importantes que le permiten seguir en la pelea por entrar en la zona media-alta de la tabla. Por su parte, Xelajú MC ganó 2-1 de visita ante Guastatoya, escalando al quinto lugar con 21 unidades y dejando al conjunto local en el último lugar con 12 puntos.

Marquense consiguió un triunfo ajustado de 1-0 sobre Comunicaciones, sumando tres puntos clave que les permiten mantenerse en la zona media de la tabla. La derrota deja a los cremas en la penúltima posición con 13 puntos, complicando sus aspiraciones de mejorar en las últimas jornadas.

Tras los resultados de la jornada, la tabla de posiciones queda encabezada por Mixco con 35 puntos, seguido de Municipal con 33 y Aurora con 32. Antigua se ubica cuarto con 29 unidades, mientras que Xelajú MC es quinto con 21 puntos.

La parte media de la tabla se completa con Achuapa y Mictlán con 19 puntos cada uno, y Cobán Imperial y Marquense con 18. Malacateco suma 16 unidades, mientras que Comunicaciones y Guastatoya cierran la clasificación con 13 y 12 puntos, respectivamente.

La jornada 16 dejó claro que la pelea por los primeros puestos y por evitar la zona baja se mantiene abierta. Cada punto será vital en las próximas fechas, y los equipos deberán mostrar su mejor nivel para asegurar su posición antes del cierre de la fase regular del Apertura 2025.