Mixco remonta y se mantiene líder tras vencer 2-1 a Mictlán en el inicio de la jornada 16

El Deportivo Mixco volvió a demostrar por qué es el actual líder del Torneo Apertura 2025. En el arranque de la jornada 16, los “Chicharroneros” se impusieron 2-1 al Deportivo Mictlán en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, consolidando su lugar en la cima de la tabla.

El encuentro comenzó con un golpe temprano para los locales. Al minuto 8, Robin Betancourt aprovechó una desconcentración defensiva y puso en ventaja a los “Conejos”, silenciando momentáneamente a la afición mixqueña. Sin embargo, el conjunto dirigido por Julio Gómez no tardó en reaccionar y buscó rápidamente el empate.

La igualdad llegó al minuto 22, gracias a una brillante definición de Jeshua Urizar, quien dentro del área pequeña definió con un sutil toque de taco que dejó sin reacción al portero rival. El gol devolvió la confianza al cuadro local, que tomó el control del balón y el ritmo del partido.

En la segunda mitad, el dominio de Mixco fue más evidente. Los locales presionaron constantemente por las bandas y encontraron su recompensa al minuto 58, cuando una jugada desafortunada de la defensa miteca terminó en autogol, que significó el 2-1 definitivo en el marcador.

Mictlán intentó reaccionar, adelantando líneas y buscando el empate con centros al área, pero la defensa chicharronera se mantuvo firme, controlando los intentos visitantes y asegurando tres puntos vitales.

Con esta victoria, Mixco llega a 35 puntos y se mantiene como líder del campeonato por una jornada más, reafirmando su gran momento futbolístico y su solidez en casa, donde sigue siendo uno de los equipos más difíciles de vencer.

Por su parte, Mictlán se queda en el quinto lugar con 19 puntos, sumando su segunda derrota consecutiva y alejándose de los puestos de privilegio. El cuadro oriental tendrá que recomponer el rumbo si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación directa.

La afición mixqueña celebró con entusiasmo una nueva victoria de su equipo, que sigue demostrando carácter, constancia y ambición en este torneo. Mixco, líder firme y protagonista, continúa soñando con un cierre histórico en el Apertura 2025.