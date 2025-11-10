Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 19 del Torneo Apertura 2025

La jornada 19 del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin dejando resultados que apretaron aún más la lucha por los primeros lugares y encendieron la pelea en el fondo de la tabla. Con victorias claves, empates sufridos y un cambio en la parte alta, la emoción sigue intacta a falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular.

A pesar de su derrota en el estadio Santo Domingo de Guzmán, Municipal se mantiene como líder del campeonato con 39 puntos, aunque ahora solo con una mínima ventaja sobre Mixco, que con su triunfo 1-0 en casa se quedó con 38 unidades. Los chicharroneros, que dominaron el duelo ante los rojos, demostraron que su candidatura al primer lugar es cada vez más firme.

En el tercer puesto se encuentra Antigua GFC, que dio una exhibición de autoridad al golear 3-0 como visitante a Guastatoya en el David Cordón Hichos. Los coloniales llegaron a 36 puntos y se mantienen a tres del liderato, consolidando su buen momento de la mano de Mauricio Tapia.

Aurora FC, que cayó 1-0 ante Malacateco, permanece en la cuarta posición con 33 puntos, aunque su derrota le impidió mantenerse cerca del podio. Por su parte, los toros sumaron tres puntos valiosos y alcanzaron los 25, afianzándose en la zona media de la tabla.

En Quetzaltenango, Xelajú MC igualó sin goles ante Achuapa, un resultado que no le permitió escalar posiciones, aunque le sirve para mantenerse en la sexta casilla con 23 puntos. Achuapa, en cambio, llegó a 20 unidades y continúa en la parte baja, pero aún con margen para reaccionar.

Comunicaciones, con una victoria 1-0 sobre Cobán Imperial, logró un respiro importante en una temporada irregular. Los cremas llegaron a 20 puntos, igualando a Achuapa y Mictlán, mientras que los cobaneros se estancaron en 22 unidades.

Finalmente, Guastatoya volvió a caer en casa y se hunde en el último lugar con 18 puntos, tras ser goleado 3-0 por Antigua. Los pechoamarillos atraviesan un momento complicado y no logran revertir la mala racha que los ha dejado en el fondo de la tabla.

Con tres jornadas por disputarse, el Torneo Apertura 2025 entra en su recta final con una batalla cerrada por el liderato entre Municipal, Mixco y Antigua, mientras en el fondo varios equipos luchan por no cerrar en la última posición. La próxima jornada promete emociones fuertes y duelos directos que podrían definir el destino de más de un club.