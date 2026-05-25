Así quedó Municipal en el ranking de Concacaf tras ser campeón del torneo Clausura 2026

Municipal celebró a lo grande tras conquistar el título 33 de su historia al vencer a Xelajú MC en la final del Clausura 2026. El campeonato no solo confirmó al cuadro escarlata como el club más ganador del futbol guatemalteco, sino que también impulsó al equipo en la más reciente actualización del ranking de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El listado evalúa el rendimiento de los equipos en torneos internacionales y competencias locales, y posiciona a Municipal como el club guatemalteco mejor ubicado.

El listado toma en cuenta el rendimiento en torneos internacionales y competencias locales. En esta actualización, Municipal aparece en el puesto 45 del ranking general con 1 mil 147 puntos, cifra que lo convierte en el club guatemalteco mejor ubicado y en el cuarto mejor equipo de Centroamérica.

El ascenso de los rojos se fortaleció tras la serie final ante Xelajú MC, especialmente por la victoria conseguida en el partido de vuelta.

Municipal podría ser cabeza de serie de la Copa Centroamericana 2026

La posición alcanzada por Municipal podría tener impacto directo en la próxima Copa Centroamericana 2026. Según el reglamento del torneo, los cuatro mejores clubes de Centroamérica integrarían el bombo 1, condición que permitiría al conjunto escarlata evitar rivales de mayor exigencia en las primeras fases. Además, el equipo rojo supera actualmente a Saprissa dentro del ranking regional.

Así quedó el Top 10 centroamericano

Estos son los 10 clubes mejor posicionados de Centroamérica en el ranking de Concacaf:

Alajuelense (Costa Rica) – 1 mil 155 puntos Herediano (Costa Rica) – 1 mil 151 puntos Olimpia (Honduras) – 1 mil 149 puntos Municipal (Guatemala) – 1 mil 147 puntos Saprissa (Costa Rica) – 1 mil 143 puntos Plaza Amador (Panamá) – 1 mil 120 puntos Antigua GFC (Guatemala) – 1 mil 117 puntos Motagua (Honduras) – 1 mil 110 puntos Xelajú MC (Guatemala) – 1 mil 108 puntos Cartaginés (Costa Rica) – 1 mil 104 puntos

Alajuelense continúa como líder regional y ocupa el puesto 39 del ranking general.

Guatemala coloca tres clubes en el Top 10 regional

El futbol guatemalteco logró posicionar a tres equipos dentro de los primeros 10 lugares de Centroamérica:

Municipal

Antigua GFC

Xelajú MC

La presencia de estos clubes refleja el crecimiento competitivo de la Liga Nacional en el contexto regional.

Así aparecen los clubes guatemaltecos en el ranking

Estos son los equipos nacionales mejor ubicados en la clasificación:

Municipal – puesto 45

Antigua GFC – puesto 57

Xelajú MC – puesto 59

Deportivo Mixco – puesto 64

Comunicaciones – puesto 69

Cobán Imperial – puesto 70

Guastatoya – puesto 77

Malacateco – puesto 81

Aurora – puesto 87

Marquense – puesto 92

Mictlán – puesto 97

Achuapa – puesto 99

Uno de los datos más llamativos es la posición de Deportivo Mixco, que aparece por encima de clubes históricos como Comunicaciones y Cobán Imperial.

Municipal gana protagonismo regional

El título 33 y el ascenso en el ranking fortalecen la proyección internacional del conjunto escarlata. Municipal cerró el Clausura 2026 como campeón nacional y ahora también aparece como uno de los equipos mejor posicionados de Centroamérica rumbo a la Copa Centroamericana 2026.