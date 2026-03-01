Liga Nacional: Cobán Imperial buscará recuperar el liderato del Clausura 2026 en el cierre de la jornada 10

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala dejó resultados importantes este sábado. Comunicaciones venció 3-1 a Guastatoya y se mantiene en el liderato con 19 puntos, Municipal superó 1-0 a Marquense y sube al segundo lugar con 18 unidades, mientras que Antigua GFC ganó 2-0 de visita ante Malacateco y escala posiciones en la tabla con 12 puntos.

Con esos resultados como antecedente, la jornada se completa este domingo con tres partidos que pueden generar movimientos importantes en la clasificación. Cobán Imperial, tercero con 17 puntos, Achuapa con 15 y Xelajú con 14 son los equipos con más en juego en esta fecha dominical.

En la parte baja, Mixco con 9 puntos y Mictlán con igual cantidad llegan al domingo con la necesidad urgente de sumar para alejarse de los puestos de peligro. Marquense cierra la tabla con 8 unidades tras la derrota ante Municipal y acumula ya seis partidos perdidos en el torneo.

Partidos del domingo

11:00 AM | Aurora FC vs Mixco

3:00 PM | Achuapa vs Cobán Imperial

6:00 PM | Xelajú MC vs Mictlán

El duelo más atractivo del domingo será el de Achuapa ante Cobán Imperial, un enfrentamiento directo entre el cuarto y el tercero de la tabla que puede redefinir las posiciones en la parte alta del Clausura 2026. Los príncipes azules buscarán acercarse a los líderes, mientras que los achuapanecos intentarán dar el salto hacia el podio de la clasificación.

Aurora y Xelajú, por su parte, tienen la oportunidad de sumar tres puntos ante rivales que llegan desde la zona baja. Una victoria para cualquiera de los dos los acercaría al grupo de los cuatro primeros, donde la pelea por los puestos de liguilla se mantiene apretada con apenas un punto de diferencia entre el tercero y el quinto lugar.