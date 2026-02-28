Comunicaciones vence a Guastatoya y asciende al liderato del Clausura 2026

Comunicaciones se lleva los tres puntos del estadio David Cordón Hichos tras remontar 3-1 a Guastatoya en la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, el equipo crema llega a 19 puntos y se coloca temporalmente como líder del torneo.

Guastatoya arrancó mejor y fue dominante durante los primeros minutos del partido. Los pecho amarillo manejaron el balón con claridad, generaron opciones de peligro y se adelantaron en el marcador al minuto 25 con un gol de Nelso Iván García, quien aprovechó una asistencia de José Almanza tras un error de Fredy Pérez al salir de su área.

Sin embargo, al minuto 42 todo se complicó para el cuadro pecho amarillo, cuando el argentino Emanuel Yori fue expulsado con tarjeta roja. Con un jugador menos, Guastatoya se vio obligado a replantear el partido para la segunda mitad.

Por su parte, Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio Figueroa, supo interpretar el momento. Con la superioridad numérica a su favor, los cremas salieron decididos tras el descanso y rápidamente encontraron el camino hacia el arco rival.

La remontada crema

Al minuto 57, William Omar Duarte empató el partido tras una jugada de Anderson Ortiz por el sector derecho. Apenas tres minutos después, el propio Ortiz convirtió el 2-1 con un cabezazo dentro del área tras un centro de Dairon Reyes.

La sentencia llegó al minuto 64. Janpol Morales sacó un disparo lejano que Rubén Escobar no pudo contener y el balón terminó dentro del arco. Tres goles en seis minutos para una remontada que dejó sin respuesta a Guastatoya.

Guatstoya intentó reaccionar pero el partido ya estaba definido. Al minuto 77, Yordin Hernández recibió la segunda roja del encuentro para los locales, dejando a Guastatoya con apenas nueve jugadores sobre el campo y sin opciones reales de revertir el resultado.

Con dos expulsiones, nueve jugadores en cancha y tres goles en contra en el segundo tiempo, Guastatoya desperdició una oportunidad de oro en casa. El equipo llegó al partido como uno de los aspirantes a superar a Comunicaciones en la tabla acumulada, pero terminó cediendo por completo en la segunda mitad.

Comunicaciones suma así una de sus victorias más importantes del torneo y se coloca en lo más alto del Clausura 2026 con 19 puntos, al menos de forma temporal mientras se completa la jornada.