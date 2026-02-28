José Franco anota doblete con Alebrijes y es elegido Jugador del Partido en la Liga Expansión MX

El viernes 27 de febrero, José Franco protagonizó una de sus mejores actuaciones con la camiseta de Alebrijes de Oaxaca al anotar dos goles en el triunfo 3-2 sobre Dorados de Sinaloa, en duelo válido por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX.

El atacante chapín no tardó en hacerse sentir en su regreso a la segunda división del fútbol mexicano. Con dos anotaciones puntuales y de alto impacto, Franco se convirtió en el hombre del partido y fue reconocido oficialmente como el Jugador del Encuentro por su destacada participación.

Este compromiso marcó apenas su segundo partido de la presente temporada con el conjunto oaxaqueño, institución con la que ya había tenido un vínculo previo durante la segunda mitad del 2023. Sin embargo, el atacante no necesitó de mucho tiempo para recuperar su mejor nivel y dejar huella desde sus primeras apariciones.

El originario de Zacapa, Guatemala, llega a este nuevo capítulo de su carrera con una trayectoria sólida dentro del fútbol guatemalteco, habiendo pasado por Municipal, Antigua GFC y Malacateco en la Liga Nacional. Su experiencia acumulada le está permitiendo adaptarse con rapidez y responder a las exigencias del certamen mexicano.

Un doblete con sello de calidad

Los dos tantos de Franco no fueron goles de circunstancias. Ambos llegaron en momentos determinantes del partido, cuando el marcador exigía respuestas contundentes frente a un Dorados de Sinaloa que nunca bajó los brazos y que mantuvo viva la disputa hasta los minutos finales.

Su capacidad para aparecer en los instantes de mayor presión habla del nivel de madurez que ha alcanzado el delantero. Lejos de amilanarse ante la intensidad del duelo, Franco elevó su rendimiento cuando más se le necesitaba, aportando definición y personalidad en el área rival.

Alebrijes con rumbo a la liguilla

El triunfo tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones. Con los tres puntos sumados, Alebrijes de Oaxaca trepó hasta la octava posición del certamen, colocándose en zona de clasificación a la liguilla cuando todavía restan ocho jornadas por disputarse de las quince que conforman la fase regular.

Para el equipo, el resultado representa un empuje anímico importante de cara a la recta final del torneo. Para José Franco en lo personal, este doblete es el punto de partida ideal para consolidarse como referente ofensivo del plantel y mantener el protagonismo goleador que ya le ha valido el reconocimiento dentro de la segunda división mexicana.