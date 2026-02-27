Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras completarse la jornada 9

La novena jornada del Torneo Clausura 2026 dejó movimientos determinantes en la tabla de posiciones, justo cuando el calendario se acerca al cierre de la primera vuelta.

A falta de dos fechas para completar esta etapa, la lucha por clasificar a la fase final se intensifica y cada punto comienza a pesar más en las aspiraciones de los clubes.

El gran ganador de la fecha fue Cobán Imperial, que regresó a la cima del campeonato tras imponerse a Deportivo Malacateco 2-0 y aprovechar la caída de su perseguidor directo. Los príncipes azules, que venían de dos jornadas sin ganar, suman ahora 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, números que los colocan como el equipo más sólido en lo que va del certamen.

El tropiezo que necesitaban se dio en el Clásico 336, donde Comunicaciones derrotó 1-0 a Municipal gracias a un tanto de Wilson Pineda.

El triunfo no solo tuvo impacto anímico por tratarse del máximo duelo del futbol nacional, sino también consecuencias directas en la clasificación. Los cremas, que iniciaron el torneo comprometidos con la tabla acumulada del descenso, han mostrado una notable recuperación y ahora son sublíderes con 16 unidades, consolidándose como firmes candidatos a la fase final.

Por su parte, los rojos perdieron terreno y descendieron a la tercera posición con 15 puntos, apenas sosteniéndose por diferencia de goles sobre Deportivo Achuapa.

La derrota en el clásico significó más que tres puntos perdidos: cedieron el liderato y ahora deberán remar desde atrás en un torneo cada vez más apretado.

En la parte baja también hubo movimientos importantes. Antigua GFC, vigente bicampeón nacional, logró una victoria clave ante Deportivo Guastatoya que le permitió abandonar el sótano.

Aunque el equipo dirigido por Mauricio Tapia solo ha ganado dos veces en nueve fechas y aún genera dudas en su funcionamiento, mantiene viva la esperanza de meterse entre los ocho mejores y defender sus aspiraciones al tricampeonato.

El nuevo inquilino del fondo es Deportivo Marquense, que atraviesa una crisis tanto deportiva como administrativa. Los leones no solo son últimos en la tabla, sino que también figuran entre los principales candidatos al descenso.

Con dos jornadas más por disputarse en la primera vuelta, el Clausura 2026 promete más cambios en una clasificación que, hasta ahora, no da margen para el error.