Guatemala busca ante Granada dar un paso más hacia su primer Mundial Femenino

Ana Lucía Martínez es consciente del compromiso de llegar por primera vez a una copa del Mundo y asegura que alcanzar el pase es un objetivo que aspira hacer realidad.

La selección femenina enfrentará el sábado a Granada, a las 19 horas, en el estadio Cementos Progreso, en busca del segundo triunfo. El primero lo obtuvo sobre Bermudas 4-1, en diciembre del 2025, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

“Representar a un país requiere de mucho valor porque mucha gente espera mucho de nosotras dentro del campo. El compromiso y la ilusión de ir por primera vez a un mundial siempre han estado y, en mi caso, es un sueño que quiero cumplir”, indicó Ana Lucía Martínez, una de las referentes del combinado nacional femenino.

La jugadora del Cruz Azul Femenil de la Liga MX espera aportar su experiencia y liderazgo en la presente eliminatoria, sobre todo en el partido de mañana, contra el seleccionado de Granada.

“Veo al grupo bastante comprometido y maduro, lo cual nos ayudará a trabajar juntas y a sacar adelante este proyecto junto a nuestra entrenadora —Karla Maya—”, destacó Martínez.

Por su parte, Andrea Álvarez, quien milita en el Sevilla, de España, expresó que integrar la selección nacional siempre ha sido una motivación y que espera apoyar en el sueño de lograr la clasificación.

Las jugadoras de la seleción de Guatemala durante el trabajo en el estadio Cementos Progreso. (Foto Fedefut).

La Copa del Mundo Femenina se disputará en Brasil, en el 2027, y se jugará con el formato de 32 selecciones. En esta primera ronda de la eliminatoria, Guatemala integra el grupo C, donde solo el primer lugar avanzará a la siguiente fase.

“En esta fase todos los partidos son importantes, pero ahora estamos enfocadas en el juego contra Granada. Sabemos que es un rival fuerte, pero confiamos en aprovechar nuestras virtudes”, dijo Álvarez.